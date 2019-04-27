Наушники Sennheiser HD 569

Источник: Я ндекс Маркет

Евгений S.



Выглядят достаточно просто и без лишних деталей, однако при всем при этом видно что сделано добротно. Удачное сочетания аскетизма и качества. Низкие частоты: кажется звучат так как надо, там где надо выдает хлесткий бас, там где он есть - глубокий бархатистый. При этом нет ощущения что басы перекрывают другие частоты или как то выпячиваются, звучание вполне органично.Средние частоты: тут даже не знаю как описать, по-моему средние просто превосходны. Отличная передача вокала, за исключением наверное самых высоких ноток сопрано(которые наверное правильнее отнести к высоким частотам).Высокие частоты: проявляются несколько резкие ноты в звучании инструментов. Режущие уши звуки. К счастью проявляются не всегда и скорее в меньшинстве треков. Лечится прогревом.Когда начал одевать их на голову первое ощущение: "Блин как то жестковато", то есть усилие на сжатие оказалось выше чем я ожидал. Первое время после того как я их одел казалось что давят больше чем хотелось бы. Однако через несколько минут это ощущение исчезает. Материал амбушюр принимает форму головы и они практически не ощущаются. Это порадовало. Хотя все же через пару часов начинаешь ощущать некое давление. Думаю со временем сама дужка еще немного ослабнет и они на самом деле станут не осязаемы.Когда их одеваешь эффект как от вакуумных наушников. Хотя честно, мне кажется что далеко не все вакуумники так отрезают от внешних звуков. Нет, конечно окружение немного слышно, но говорить в таких наушниках не совсем удобно, не понимаешь насколько громко ты говоришь. Сторонним наблюдателям слышны некоторые звуки и музыка, если слушать на средней и более высокой громкости, но достаточно тихо, так что на расстоянии в пару метров эти фактом можно уже пренебречь.До прогрева очень резали ВЧ, после прогрева ощутимо сгладились, звучание действительно стало приятным.