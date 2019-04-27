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Наушники Sennheiser HD 569 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Sennheiser HD 569

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Наушники Sennheiser HD 569 - фото 5
Наушники Sennheiser HD 569 - фото 6
Наушники Sennheiser HD 569 - фото 7
Наушники Sennheiser HD 569 - фото 8
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Наушники Sennheiser HD 569 - фото 12
Наушники Sennheiser HD 569 - фото 13
Наушники Sennheiser HD 569 - фото 14
Наушники Sennheiser HD 569 - фото 15
Наушники Sennheiser HD 569 - фото 16
Наушники Sennheiser HD 569 - фото 17
Наушники Sennheiser HD 569 - фото 18
Наушники Sennheiser HD 569 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Sennheiser HD 569 - фото 1
  • Наушники Sennheiser HD 569 - фото 2
  • Наушники Sennheiser HD 569 - фото 3
  • Наушники Sennheiser HD 569 - фото 4
  • Наушники Sennheiser HD 569 - фото 5
  • Наушники Sennheiser HD 569 - фото 6
  • Наушники Sennheiser HD 569 - фото 7
  • Наушники Sennheiser HD 569 - фото 8
  • Наушники Sennheiser HD 569 - фото 9
  • Наушники Sennheiser HD 569 - фото 10
  • Наушники Sennheiser HD 569 - фото 11
  • Наушники Sennheiser HD 569 - фото 12
  • Наушники Sennheiser HD 569 - фото 13
  • Наушники Sennheiser HD 569 - фото 14
  • Наушники Sennheiser HD 569 - фото 15
  • Наушники Sennheiser HD 569 - фото 16
  • Наушники Sennheiser HD 569 - фото 17
  • Наушники Sennheiser HD 569 - фото 18
  • Наушники Sennheiser HD 569 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 154960
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Характеристики

Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
кабель 1,2 м с микрофоном; кабель 3 м без микрофона
Цвет
черный
Сопротивление
23?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х20х10
Вес, г.
950

Описание товара Наушники Sennheiser HD 569

Мощное, объемное, реалистичное звучание, отсутствие помех и искажений на любых частотах, полная изоляция от звуков внешнего мира – все это достижимо с наушниками Sennheiser HD 569. Все эти достоинства обусловлены отличными акустическими характеристиками и продуманной конструкцией аксессуара: закрытые мягкие амбушюры обеспечат плотное прилегание, мягкое же оголовье регулируется, чтобы вы могли с удовольствием проводить время за прослушиванием любимых композиций без какого-либо дискомфорта. Диапазон воспроизводимых частот варьируется от 10 до 28000 Гц, чувствительность – 115 дБ. Sennheiser HD 569 позволят вам поддерживать общение благодаря наличию фиксированного микрофона и функциональных клавиш.

Отзывы о товаре Наушники Sennheiser HD 569

Источник: Яндекс Маркет
27.04.2019
Вячеслав В.

Достоинства:
1. Звук не разочаровал, звучание мягкое во всех диапазонах.
2. Материал амбушюр приятный на ощупь (им отделано всё, даже вставки снаружи), и на голове наушники сидят действительно комфортно. Через какое-то время про них забываешь.
3. Шумоизоляция на уровне.

Недостатки:
Материал отделки собирает пыль как и велюр. Наушники желательно класть на чистую поверхность.

Комментарий:
Покупал на замену своим уже потрёпанным временем Beyerdynamic DTX 800, поэтому и сравнивал с ними по звуку. Сложно описать разницу, так как она минимальна, HD 569 чуть более мягче по звуку, по ощущению чуть более ровная АЧХ в области средних и высоких частот. Так что звук весьма достойный!
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2019
Семен Гавришев

Достоинства:
Звук, комфорт , лучшие за свои деньги наушники из всех фирм на рынке.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Главный козырь этих наушников конечно звук (музыкальность), это наушники которые я очень долго искал , они невероятно музыкальные и при этом детальные , то что доктор прописал . В них нет вот этой супер раздельности, раздробленности инструментов чтоб ты сидел в место того чтоб слушал музыку и получать кайф , сидел ее анализировал ,где что треснуло , скрипнуло. В них именно слушаешь музыку и получаешь от этого удовольствие , хочется петь , танцевать , радоваться жизни . Есть с чем сравнить были сони 1А, hear on , битс соло 2, Студио 2, аудио техника 50, bose, вот все не то было , чего то не хватало . Сенхайзер этой модели на голову выше всех этих ушей ,звук тот который и должен быть ,ничего не спрятано все прекрасно слышно , и главное музыкально это их фишка ,одни положительные эмоции вызывает . Покупать только их рекомендую , если кому то даже если чего то в них не понравится в звуке ,плохими их назвать точно не получится. Играют на все 10 т.р.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2019
Евгений S.

Достоинства:
Выглядят достаточно просто и без лишних деталей, однако при всем при этом видно что сделано добротно. Удачное сочетания аскетизма и качества. Низкие частоты: кажется звучат так как надо, там где надо выдает хлесткий бас, там где он есть - глубокий бархатистый. При этом нет ощущения что басы перекрывают другие частоты или как то выпячиваются, звучание вполне органично.
Средние частоты: тут даже не знаю как описать, по-моему средние просто превосходны. Отличная передача вокала, за исключением наверное самых высоких ноток сопрано(которые наверное правильнее отнести к высоким частотам).

Недостатки:
Высокие частоты: проявляются несколько резкие ноты в звучании инструментов. Режущие уши звуки. К счастью проявляются не всегда и скорее в меньшинстве треков. Лечится прогревом.

Комментарий:
Когда начал одевать их на голову первое ощущение: "Блин как то жестковато", то есть усилие на сжатие оказалось выше чем я ожидал. Первое время после того как я их одел казалось что давят больше чем хотелось бы. Однако через несколько минут это ощущение исчезает. Материал амбушюр принимает форму головы и они практически не ощущаются. Это порадовало. Хотя все же через пару часов начинаешь ощущать некое давление. Думаю со временем сама дужка еще немного ослабнет и они на самом деле станут не осязаемы.
Когда их одеваешь эффект как от вакуумных наушников. Хотя честно, мне кажется что далеко не все вакуумники так отрезают от внешних звуков. Нет, конечно окружение немного слышно, но говорить в таких наушниках не совсем удобно, не понимаешь насколько громко ты говоришь. Сторонним наблюдателям слышны некоторые звуки и музыка, если слушать на средней и более высокой громкости, но достаточно тихо, так что на расстоянии в пару метров эти фактом можно уже пренебречь.
До прогрева очень резали ВЧ, после прогрева ощутимо сгладились, звучание действительно стало приятным.



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Характеристики
Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
кабель 1,2 м с микрофоном; кабель 3 м без микрофона
Цвет
черный
Сопротивление
23?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Развернуть
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Мощное, объемное, реалистичное звучание, отсутствие помех и искажений на любых частотах, полная изоляция от звуков внешнего мира – все это достижимо с наушниками Sennheiser HD 569. Все эти достоинства обусловлены отличными акустическими характеристиками и продуманной конструкцией аксессуара: закрытые мягкие амбушюры обеспечат плотное прилегание, мягкое же оголовье регулируется, чтобы вы могли с удовольствием проводить время за прослушиванием любимых композиций без какого-либо дискомфорта. Диапазон воспроизводимых частот варьируется от 10 до 28000 Гц, чувствительность – 115 дБ. Sennheiser HD 569 позволят вам поддерживать общение благодаря наличию фиксированного микрофона и функциональных клавиш.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2019
Вячеслав В.

Достоинства:
1. Звук не разочаровал, звучание мягкое во всех диапазонах.
2. Материал амбушюр приятный на ощупь (им отделано всё, даже вставки снаружи), и на голове наушники сидят действительно комфортно. Через какое-то время про них забываешь.
3. Шумоизоляция на уровне.

Недостатки:
Материал отделки собирает пыль как и велюр. Наушники желательно класть на чистую поверхность.

Комментарий:
Покупал на замену своим уже потрёпанным временем Beyerdynamic DTX 800, поэтому и сравнивал с ними по звуку. Сложно описать разницу, так как она минимальна, HD 569 чуть более мягче по звуку, по ощущению чуть более ровная АЧХ в области средних и высоких частот. Так что звук весьма достойный!
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2019
Семен Гавришев

Достоинства:
Звук, комфорт , лучшие за свои деньги наушники из всех фирм на рынке.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Главный козырь этих наушников конечно звук (музыкальность), это наушники которые я очень долго искал , они невероятно музыкальные и при этом детальные , то что доктор прописал . В них нет вот этой супер раздельности, раздробленности инструментов чтоб ты сидел в место того чтоб слушал музыку и получать кайф , сидел ее анализировал ,где что треснуло , скрипнуло. В них именно слушаешь музыку и получаешь от этого удовольствие , хочется петь , танцевать , радоваться жизни . Есть с чем сравнить были сони 1А, hear on , битс соло 2, Студио 2, аудио техника 50, bose, вот все не то было , чего то не хватало . Сенхайзер этой модели на голову выше всех этих ушей ,звук тот который и должен быть ,ничего не спрятано все прекрасно слышно , и главное музыкально это их фишка ,одни положительные эмоции вызывает . Покупать только их рекомендую , если кому то даже если чего то в них не понравится в звуке ,плохими их назвать точно не получится. Играют на все 10 т.р.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2019
Евгений S.

Достоинства:
Выглядят достаточно просто и без лишних деталей, однако при всем при этом видно что сделано добротно. Удачное сочетания аскетизма и качества. Низкие частоты: кажется звучат так как надо, там где надо выдает хлесткий бас, там где он есть - глубокий бархатистый. При этом нет ощущения что басы перекрывают другие частоты или как то выпячиваются, звучание вполне органично.
Средние частоты: тут даже не знаю как описать, по-моему средние просто превосходны. Отличная передача вокала, за исключением наверное самых высоких ноток сопрано(которые наверное правильнее отнести к высоким частотам).

Недостатки:
Высокие частоты: проявляются несколько резкие ноты в звучании инструментов. Режущие уши звуки. К счастью проявляются не всегда и скорее в меньшинстве треков. Лечится прогревом.

Комментарий:
Когда начал одевать их на голову первое ощущение: "Блин как то жестковато", то есть усилие на сжатие оказалось выше чем я ожидал. Первое время после того как я их одел казалось что давят больше чем хотелось бы. Однако через несколько минут это ощущение исчезает. Материал амбушюр принимает форму головы и они практически не ощущаются. Это порадовало. Хотя все же через пару часов начинаешь ощущать некое давление. Думаю со временем сама дужка еще немного ослабнет и они на самом деле станут не осязаемы.
Когда их одеваешь эффект как от вакуумных наушников. Хотя честно, мне кажется что далеко не все вакуумники так отрезают от внешних звуков. Нет, конечно окружение немного слышно, но говорить в таких наушниках не совсем удобно, не понимаешь насколько громко ты говоришь. Сторонним наблюдателям слышны некоторые звуки и музыка, если слушать на средней и более высокой громкости, но достаточно тихо, так что на расстоянии в пару метров эти фактом можно уже пренебречь.
До прогрева очень резали ВЧ, после прогрева ощутимо сгладились, звучание действительно стало приятным.


Наушники Sennheiser HD 569 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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