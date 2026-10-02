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Cypress Hill, Cypress Hill (0889854344016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cypress Hill, Cypress Hill (0889854344016) виниловая пластинка

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Cypress Hill, Cypress Hill (0889854344016) виниловая пластинка - фото 1
Cypress Hill, Cypress Hill (0889854344016) виниловая пластинка - фото 2
Cypress Hill, Cypress Hill (0889854344016) виниловая пластинка - фото 3
Cypress Hill, Cypress Hill (0889854344016) виниловая пластинка - фото 4
Cypress Hill, Cypress Hill (0889854344016) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Cypress Hill
Альбом (сингл)
CYPRESS HILL
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cypress Hill, Cypress Hill (0889854344016) виниловая пластинка - фото 1
  • Cypress Hill, Cypress Hill (0889854344016) виниловая пластинка - фото 2
  • Cypress Hill, Cypress Hill (0889854344016) виниловая пластинка - фото 3
  • Cypress Hill, Cypress Hill (0889854344016) виниловая пластинка - фото 4
  • Cypress Hill, Cypress Hill (0889854344016) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 152853
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Cypress Hill, Cypress Hill (0889854344016) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854344016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Cypress Hill
Альбом (сингл)
CYPRESS HILL
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Pigs, How I Could Just Kill a Man, Hand On the Pump, Hole in the Head, Ultraviolet Dreams, Light Another, The Phuncky Feel One, Break It Up, Real Estate, Stoned Is the Way of the Walk, Psycobetabuckdown, Something for the Blunted, Latin Lingo, The Funny Cypress Hill Shit, Tres Equis, Born to Get Busy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Masters By Sony Music
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cypress Hill, Cypress Hill (0889854344016) виниловая пластинка

Track List

A1Pigs2:46
A2How I Could Just Kill A Man4:04
A3Hand On The Pump4:02
A4Hole In The Head3:05
A5Ultraviolet Dreams0:37
A6Light Another3:21
A7The Phunky Feel One3:28
A8Break It Up1:08
B1Real Estate3:51
B2Stoned Is The Way Of The Walk1:10
B3Psycobetabuckdown3:03
B4Something For The Blunted1:16
B5Latin Lingo3:58
B6The Funky Cypress Hill Shit4:01
B7Tres Equis1:55
B8Born To Get Busy1:48

Отзывы о товаре Cypress Hill, Cypress Hill (0889854344016) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854344016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Cypress Hill
Альбом (сингл)
CYPRESS HILL
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Pigs, How I Could Just Kill a Man, Hand On the Pump, Hole in the Head, Ultraviolet Dreams, Light Another, The Phuncky Feel One, Break It Up, Real Estate, Stoned Is the Way of the Walk, Psycobetabuckdown, Something for the Blunted, Latin Lingo, The Funny Cypress Hill Shit, Tres Equis, Born to Get Busy
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Masters By Sony Music
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Pigs2:46
A2How I Could Just Kill A Man4:04
A3Hand On The Pump4:02
A4Hole In The Head3:05
A5Ultraviolet Dreams0:37
A6Light Another3:21
A7The Phunky Feel One3:28
A8Break It Up1:08
B1Real Estate3:51
B2Stoned Is The Way Of The Walk1:10
B3Psycobetabuckdown3:03
B4Something For The Blunted1:16
B5Latin Lingo3:58
B6The Funky Cypress Hill Shit4:01
B7Tres Equis1:55
B8Born To Get Busy1:48
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cypress Hill, Cypress Hill (0889854344016) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3040 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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