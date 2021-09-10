Liam Gallagher - As You Were (0190295774929) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.10.2017
Исполнитель
Liam Gallagher
Альбом (сингл)
AS YOU WERE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
В наличии
Код товара: 152051
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Загружаем...
3 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295774929]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.10.2017
Исполнитель
Liam Gallagher
Альбом (сингл)
AS YOU WERE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Liam Gallagher - As You Were (0190295774929) виниловая пластинка
Track List
|LP-A1
|Wall Of Glass
|3:43
|LP-A2
|Bold
|4:00
|LP-A3
|Greedy Soul
|3:35
|LP-A4
|Paper Crown
|3:29
|LP-A5
|For What It's Worth
|4:11
|LP-A6
|When I'm In Need
|4:19
|LP-B1
|You Better Run
|3:24
|LP-B2
|I Get By
|3:10
|LP-B3
|Chinatown
|3:21
|LP-B4
|Come Back To Me
|3:22
|LP-B5
|Universal Gleam
|4:07
|LP-B6
|I've All I Need
|4:10
|7"-A
|For What It's Worth
|4:11
|CD-1
|Wall Of Glass
|3:43
|CD-2
|Bold
|4:00
|CD-3
|Greedy Soul
|3:35
|CD-4
|Paper Crown
|3:29
|CD-5
|For What It's Worth
|4:11
|CD-6
|When I'm In Need
|4:19
|CD-7
|You Better Run
|3:24
|CD-8
|I Get By
|3:10
|CD-9
|Chinatown
|3:21
|CD-10
|Come Back To Me
|3:22
|CD-11
|Universal Gleam
|4:07
|CD-12
|I've All I Need
|4:10
|CD-13
|Doesn't Have To Be That Way
|3:58
|CD-14
|All My People / All Mankind
|3:56
|CD-15
|I Never Wanna Be Like You
|3:51
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295774929]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.10.2017
Исполнитель
Liam Gallagher
Альбом (сингл)
AS YOU WERE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|LP-A1
|Wall Of Glass
|3:43
|LP-A2
|Bold
|4:00
|LP-A3
|Greedy Soul
|3:35
|LP-A4
|Paper Crown
|3:29
|LP-A5
|For What It's Worth
|4:11
|LP-A6
|When I'm In Need
|4:19
|LP-B1
|You Better Run
|3:24
|LP-B2
|I Get By
|3:10
|LP-B3
|Chinatown
|3:21
|LP-B4
|Come Back To Me
|3:22
|LP-B5
|Universal Gleam
|4:07
|LP-B6
|I've All I Need
|4:10
|7"-A
|For What It's Worth
|4:11
|CD-1
|Wall Of Glass
|3:43
|CD-2
|Bold
|4:00
|CD-3
|Greedy Soul
|3:35
|CD-4
|Paper Crown
|3:29
|CD-5
|For What It's Worth
|4:11
|CD-6
|When I'm In Need
|4:19
|CD-7
|You Better Run
|3:24
|CD-8
|I Get By
|3:10
|CD-9
|Chinatown
|3:21
|CD-10
|Come Back To Me
|3:22
|CD-11
|Universal Gleam
|4:07
|CD-12
|I've All I Need
|4:10
|CD-13
|Doesn't Have To Be That Way
|3:58
|CD-14
|All My People / All Mankind
|3:56
|CD-15
|I Never Wanna Be Like You
|3:51
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Достоинства:
Отличная музыка в стиле современного гитарного рока.
Недостатки:
Скромное оформление.
Комментарий:
Великолепный альбом , лучше последующих.
В музыкальном плане исполнение превосходит или не ниже уровня Oasis.
Рекомендую , понравится.
Liam Gallagher - As You Were (0190295774929) виниловая пластинка - стоимость товара 3270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Liam Gallagher - As You Were (0190295774929) виниловая пластинка
Достоинства:
Отличная музыка в стиле современного гитарного рока.
Недостатки:
Скромное оформление.
Комментарий:
Великолепный альбом , лучше последующих.
В музыкальном плане исполнение превосходит или не ниже уровня Oasis.
Рекомендую , понравится.