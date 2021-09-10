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Liam Gallagher - As You Were (0190295774929) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Liam Gallagher - As You Were (0190295774929) виниловая пластинка

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Liam Gallagher - As You Were (0190295774929) виниловая пластинка - фото 1
Liam Gallagher - As You Were (0190295774929) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.10.2017
Исполнитель
Liam Gallagher
Альбом (сингл)
AS YOU WERE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Liam Gallagher - As You Were (0190295774929) виниловая пластинка - фото 1
  • Liam Gallagher - As You Were (0190295774929) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 152051
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Liam Gallagher - As You Were (0190295774929) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295774929]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.10.2017
Исполнитель
Liam Gallagher
Альбом (сингл)
AS YOU WERE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Liam Gallagher - As You Were (0190295774929) виниловая пластинка

Track List

LP-A1Wall Of Glass3:43
LP-A2Bold4:00
LP-A3Greedy Soul3:35
LP-A4Paper Crown3:29
LP-A5For What It's Worth4:11
LP-A6When I'm In Need4:19
LP-B1You Better Run3:24
LP-B2I Get By3:10
LP-B3Chinatown3:21
LP-B4Come Back To Me3:22
LP-B5Universal Gleam4:07
LP-B6I've All I Need4:10
7"-AFor What It's Worth4:11
CD-1Wall Of Glass3:43
CD-2Bold4:00
CD-3Greedy Soul3:35
CD-4Paper Crown3:29
CD-5For What It's Worth4:11
CD-6When I'm In Need4:19
CD-7You Better Run3:24
CD-8I Get By3:10
CD-9Chinatown3:21
CD-10Come Back To Me3:22
CD-11Universal Gleam4:07
CD-12I've All I Need4:10
CD-13Doesn't Have To Be That Way3:58
CD-14All My People / All Mankind3:56
CD-15I Never Wanna Be Like You3:51



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Liam Gallagher - As You Were (0190295774929) виниловая пластинка

10.09.2021
Алексей

Достоинства:
Отличная музыка в стиле современного гитарного рока.

Недостатки:
Скромное оформление.

Комментарий:
Великолепный альбом , лучше последующих.
В музыкальном плане исполнение превосходит или не ниже уровня Oasis.
Рекомендую , понравится.



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295774929]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.10.2017
Исполнитель
Liam Gallagher
Альбом (сингл)
AS YOU WERE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

LP-A1Wall Of Glass3:43
LP-A2Bold4:00
LP-A3Greedy Soul3:35
LP-A4Paper Crown3:29
LP-A5For What It's Worth4:11
LP-A6When I'm In Need4:19
LP-B1You Better Run3:24
LP-B2I Get By3:10
LP-B3Chinatown3:21
LP-B4Come Back To Me3:22
LP-B5Universal Gleam4:07
LP-B6I've All I Need4:10
7"-AFor What It's Worth4:11
CD-1Wall Of Glass3:43
CD-2Bold4:00
CD-3Greedy Soul3:35
CD-4Paper Crown3:29
CD-5For What It's Worth4:11
CD-6When I'm In Need4:19
CD-7You Better Run3:24
CD-8I Get By3:10
CD-9Chinatown3:21
CD-10Come Back To Me3:22
CD-11Universal Gleam4:07
CD-12I've All I Need4:10
CD-13Doesn't Have To Be That Way3:58
CD-14All My People / All Mankind3:56
CD-15I Never Wanna Be Like You3:51


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы
10.09.2021
Алексей

Достоинства:
Отличная музыка в стиле современного гитарного рока.

Недостатки:
Скромное оформление.

Комментарий:
Великолепный альбом , лучше последующих.
В музыкальном плане исполнение превосходит или не ниже уровня Oasis.
Рекомендую , понравится.


Liam Gallagher - As You Were (0190295774929) виниловая пластинка - стоимость товара 3270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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