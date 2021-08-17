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Deep Purple - The Battle Rages On (0889854384517) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Deep Purple - The Battle Rages On (0889854384517) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Deep Purple - The Battle Rages On (0889854384517) виниловая пластинка - фото 1
Deep Purple - The Battle Rages On (0889854384517) виниловая пластинка - фото 2
Deep Purple - The Battle Rages On (0889854384517) виниловая пластинка - фото 3
Deep Purple - The Battle Rages On (0889854384517) виниловая пластинка - фото 4
Deep Purple - The Battle Rages On (0889854384517) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
THE BATTLE RAGES ON
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Deep Purple - The Battle Rages On (0889854384517) виниловая пластинка - фото 1
  • Deep Purple - The Battle Rages On (0889854384517) виниловая пластинка - фото 2
  • Deep Purple - The Battle Rages On (0889854384517) виниловая пластинка - фото 3
  • Deep Purple - The Battle Rages On (0889854384517) виниловая пластинка - фото 4
  • Deep Purple - The Battle Rages On (0889854384517) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 151170
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854384517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
THE BATTLE RAGES ON
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Battle Rages On, Lick It Up, Anya, Talk About Love, Time To Kill, Ramshackle Man, A Twist In The Tale, Nasty Piece Of Work, Solitaire, One Man's Meat.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Deep Purple - The Battle Rages On (0889854384517) виниловая пластинка

Track List

A1The Battle Rages On5:48
A2Lick It Up3:50
A3Anya6:28
A4Talk About Love4:05
A5Time To Kill5:44
B1Ramshackle Man5:32
B2A Twist In The Tale4:12
B3Nasty Piece Of Work4:34
B4Solitare4:35
B5One Man's Meat4:38



Теги товара: Deep Purple

Отзывы о товаре Deep Purple - The Battle Rages On (0889854384517) виниловая пластинка

17.08.2021
Вадим

Достоинства:
Плотный, глянцевый внешний конверт, отличгая полиграфия. Внутренний бумажный с антистачичнской вставкой. Винил 180 грамм. Отличный звук.

Недостатки:
Не выявил.

Комментарий:
Последняя совместная работа "Звездного" состава.



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854384517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
THE BATTLE RAGES ON
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Battle Rages On, Lick It Up, Anya, Talk About Love, Time To Kill, Ramshackle Man, A Twist In The Tale, Nasty Piece Of Work, Solitaire, One Man's Meat.
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1The Battle Rages On5:48
A2Lick It Up3:50
A3Anya6:28
A4Talk About Love4:05
A5Time To Kill5:44
B1Ramshackle Man5:32
B2A Twist In The Tale4:12
B3Nasty Piece Of Work4:34
B4Solitare4:35
B5One Man's Meat4:38


Теги товара: Deep Purple
Самовывоз
Доставка
Отзывы
17.08.2021
Вадим

Достоинства:
Плотный, глянцевый внешний конверт, отличгая полиграфия. Внутренний бумажный с антистачичнской вставкой. Винил 180 грамм. Отличный звук.

Недостатки:
Не выявил.

Комментарий:
Последняя совместная работа "Звездного" состава.


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