Плеер Flash Digma C2L 4Gb серый
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Характеристики
Тип товара
Цифровой плеер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 147970
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Цифровой плеер
Bluetooth
нет
FM-тюнер
да
Водонепроницаемый корпус
нет
Объем встроенной памяти, Гб
4
Поддержка FLAC
нет
Проигрывание видео
нет
Сенсорный экран
нет
Тип слота для карты памяти
нет
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х4
Вес, г.
88
Описание товара Плеер Flash Digma C2L 4Gb серый
MP3-плеер для прослушивания аудио в форматах MP3, WMA, WAV. Емкость аккумулятора: 160 мАч. Разъем для наушников: 3.5-мм. Предусмотрено крепление к одежде.
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Теги товара: с радио
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Бренд
Тип товара
Цифровой плеер
Bluetooth
нет
FM-тюнер
да
Водонепроницаемый корпус
нет
Объем встроенной памяти, Гб
4
Поддержка FLAC
нет
Проигрывание видео
нет
Сенсорный экран
нет
Тип слота для карты памяти
нет
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
MP3-плеер для прослушивания аудио в форматах MP3, WMA, WAV. Емкость аккумулятора: 160 мАч. Разъем для наушников: 3.5-мм. Предусмотрено крепление к одежде.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, 8 гб, с microSD
Теги товара: с радио
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, 8 гб, с microSD
Теги товара: с радио
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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