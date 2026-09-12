Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цифровой плеер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 661204
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Цифровой плеер Digma M5 16Gb White
MP3-плеер Digma M5 BT 16GB White оснащен аудиопроцессором Action 2175, который обеспечивает оптимальное качество звука для комфортного прослушивания музыкальных композиций. Для расширения внутренней памяти можно установить карту microSD объемом до 128 Гб. Устройство поддерживает воспроизведение видеороликов, просмотр изображений и текстовых файлов. На цветной экран с матрицей IPS выводится качественный контент с оптимальной яркостью. С помощью плеера можно слушать радиостанции, вести запись на диктофон, устанавливать будильник. Динамик позволяет воспроизводить аудио без использования наушников. Модуль Bluetooth обеспечивает беспроводное соединение со смартфонами, планшетами, ноутбуками для удобного обмена файлами. MP3-плеер Digma M5 BT 16GB White оснащен литиево-полимерным аккумулятором, который обеспечивает до 12 ч стабильной работы в автономном режиме. Модель имеет кольцевую панель кнопок и боковые элементы управления для регулировки уровня громкости, переключения между треками, остановки и воспроизведения.
MP3-плеер Digma M5 BT 16GB White оснащен аудиопроцессором Action 2175, который обеспечивает оптимальное качество звука для комфортного прослушивания музыкальных композиций. Для расширения внутренней памяти можно установить карту microSD объемом до 128 Гб. Устройство поддерживает воспроизведение видеороликов, просмотр изображений и текстовых файлов. На цветной экран с матрицей IPS выводится качественный контент с оптимальной яркостью. С помощью плеера можно слушать радиостанции, вести запись на диктофон, устанавливать будильник. Динамик позволяет воспроизводить аудио без использования наушников. Модуль Bluetooth обеспечивает беспроводное соединение со смартфонами, планшетами, ноутбуками для удобного обмена файлами. MP3-плеер Digma M5 BT 16GB White оснащен литиево-полимерным аккумулятором, который обеспечивает до 12 ч стабильной работы в автономном режиме. Модель имеет кольцевую панель кнопок и боковые элементы управления для регулировки уровня громкости, переключения между треками, остановки и воспроизведения.
Цифровой плеер Digma M5 16Gb White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Цифровой плеер Digma M5 16Gb White