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Цифровой плеер Digma C2L - 4Gb Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Цифровой плеер Digma C2L - 4Gb Grey

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Цифровой плеер Digma C2L - 4Gb Grey
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цифровой плеер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 130652
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Цифровой плеер
Bluetooth
нет
FM-тюнер
да
Водонепроницаемый корпус
нет
Диагональ экрана, дюйм
0
Объем встроенной памяти, Гб
4
Поддержка FLAC
нет
Проигрывание видео
нет
Сенсорный экран
нет
Тип слота для карты памяти
micro-USB
Цвет
Grey
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х2
Вес, г.
88

Описание товара Цифровой плеер Digma C2L - 4Gb Grey

Портативный медиаплеер Digma C2L – это незаменимое устройство для поездок и пеших прогулок. Он имеет малые габариты и минимальную массу, что позволяет носить такое устройство в кармане либо закреплять его на одежде с помощью специальной прищепки. Все кнопки плеера имеют большой размер и снабжены интуитивно понятными обозначения. С их помощью можно управлять громкостью и воспроизведением, не вынимая девайс из кармана.



Теги товара: с радио

Отзывы о товаре Цифровой плеер Digma C2L - 4Gb Grey




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Цифровой плеер
Bluetooth
нет
FM-тюнер
да
Водонепроницаемый корпус
нет
Диагональ экрана, дюйм
0
Объем встроенной памяти, Гб
4
Поддержка FLAC
нет
Проигрывание видео
нет
Сенсорный экран
нет
Тип слота для карты памяти
micro-USB
Цвет
Grey
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный медиаплеер Digma C2L – это незаменимое устройство для поездок и пеших прогулок. Он имеет малые габариты и минимальную массу, что позволяет носить такое устройство в кармане либо закреплять его на одежде с помощью специальной прищепки. Все кнопки плеера имеют большой размер и снабжены интуитивно понятными обозначения. С их помощью можно управлять громкостью и воспроизведением, не вынимая девайс из кармана.


Теги товара: с радио
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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