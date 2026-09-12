Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цифровой плеер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 661205
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Цифровой плеер Digma S5 8Gb Black-Grey
Плеер Digma S5 - это устройство, которое сочетает в себе функциональность и удобство использования. Плеер оснащен встроенной памятью на 8 Гб, что позволяет хранить большое количество музыки, видео и других файлов. Цветной дисплей с диагональю 2.4 и разрешением 240x320 обеспечивает четкое и яркое изображение. Благодаря этому, вы сможете наслаждаться просмотром видео и прослушиванием музыки без потери качества. Плеер поддерживает карты памяти до 128 Гб, что позволяет расширить объем памяти и хранить еще больше файлов. Плеер Digma S5 оснащен удобным и интуитивно понятным интерфейсом, что делает его простым и доступным в использовании. Плеер Digma S5 выполнен в стильном черном и сером цвете, что делает его не только функциональным, но и стильным аксессуаром. Выбирая плеер Digma S5, вы получаете надежный и удобный инструмент для хранения и воспроизведения вашей любимой музыки и видео.
Плеер Digma S5 - это устройство, которое сочетает в себе функциональность и удобство использования. Плеер оснащен встроенной памятью на 8 Гб, что позволяет хранить большое количество музыки, видео и других файлов. Цветной дисплей с диагональю 2.4 и разрешением 240x320 обеспечивает четкое и яркое изображение. Благодаря этому, вы сможете наслаждаться просмотром видео и прослушиванием музыки без потери качества. Плеер поддерживает карты памяти до 128 Гб, что позволяет расширить объем памяти и хранить еще больше файлов. Плеер Digma S5 оснащен удобным и интуитивно понятным интерфейсом, что делает его простым и доступным в использовании. Плеер Digma S5 выполнен в стильном черном и сером цвете, что делает его не только функциональным, но и стильным аксессуаром. Выбирая плеер Digma S5, вы получаете надежный и удобный инструмент для хранения и воспроизведения вашей любимой музыки и видео.
Цифровой плеер Digma S5 8Gb Black-Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Цифровой плеер Digma S5 8Gb Black-Grey