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Tool - Opiate (EP) (0614223102719) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tool - Opiate (EP) (0614223102719) виниловая пластинка

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Tool - Opiate (EP) (0614223102719) виниловая пластинка - фото 1
Tool - Opiate (EP) (0614223102719) виниловая пластинка - фото 2
Tool - Opiate (EP) (0614223102719) виниловая пластинка - фото 3
Tool - Opiate (EP) (0614223102719) виниловая пластинка - фото 4
Tool - Opiate (EP) (0614223102719) виниловая пластинка - фото 5
Tool - Opiate (EP) (0614223102719) виниловая пластинка - фото 6
Tool - Opiate (EP) (0614223102719) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1992
Исполнитель
TOOL
Альбом (сингл)
OPIATE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tool - Opiate (EP) (0614223102719) виниловая пластинка - фото 1
  • Tool - Opiate (EP) (0614223102719) виниловая пластинка - фото 2
  • Tool - Opiate (EP) (0614223102719) виниловая пластинка - фото 3
  • Tool - Opiate (EP) (0614223102719) виниловая пластинка - фото 4
  • Tool - Opiate (EP) (0614223102719) виниловая пластинка - фото 5
  • Tool - Opiate (EP) (0614223102719) виниловая пластинка - фото 6
  • Tool - Opiate (EP) (0614223102719) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 142620
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tool - Opiate (EP) (0614223102719) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0614223102719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1992
Исполнитель
TOOL
Альбом (сингл)
OPIATE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sweat, Hush, Part Of Me, Cold And Ugly (Live), Jerk-Off (Live), Opiate
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tool - Opiate (EP) (0614223102719) виниловая пластинка

Track List

A1Sweat3:47
A2Hush2:48
A3Part Of Me3:17
BA1Cold And Ugly (Live)4:10
BB1The Gaping Lotus Experience2:16
BA2Jerk-Off (Live)4:22
BA3Opiate5:22

Отзывы о товаре Tool - Opiate (EP) (0614223102719) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0614223102719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1992
Исполнитель
TOOL
Альбом (сингл)
OPIATE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sweat, Hush, Part Of Me, Cold And Ugly (Live), Jerk-Off (Live), Opiate
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Sweat3:47
A2Hush2:48
A3Part Of Me3:17
BA1Cold And Ugly (Live)4:10
BB1The Gaping Lotus Experience2:16
BA2Jerk-Off (Live)4:22
BA3Opiate5:22
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tool - Opiate (EP) (0614223102719) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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