Портативная акустика SmartBuy Fest SBA-2500
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб.
В наличии
Код товара: 141858
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
650 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
11х10х4
Вес, г.
400
Описание товара Портативная акустика SmartBuy Fest SBA-2500
Настольная акустическая стереосистема предназначена для подключения к компьютеру, ноутбуку и к другим электронным устройствам для воспроизведения звука в стереоформате. Можно подключить к любым источникам звука, имеющим стандартный разъем.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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Настольная акустическая стереосистема предназначена для подключения к компьютеру, ноутбуку и к другим электронным устройствам для воспроизведения звука в стереоформате. Можно подключить к любым источникам звука, имеющим стандартный разъем.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Портативная акустика SmartBuy Fest SBA-2500 - стоимость товара 650 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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