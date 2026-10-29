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Портативная акустика SmartBuy Fest SBA-2500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика SmartBuy Fest SBA-2500

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Портативная акустика SmartBuy Fest SBA-2500 - фото 1
Портативная акустика SmartBuy Fest SBA-2500 - фото 2
Портативная акустика SmartBuy Fest SBA-2500 - фото 3
Портативная акустика SmartBuy Fest SBA-2500 - фото 4
Портативная акустика SmartBuy Fest SBA-2500 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
  • Портативная акустика SmartBuy Fest SBA-2500 - фото 1
  • Портативная акустика SmartBuy Fest SBA-2500 - фото 2
  • Портативная акустика SmartBuy Fest SBA-2500 - фото 3
  • Портативная акустика SmartBuy Fest SBA-2500 - фото 4
  • Портативная акустика SmartBuy Fest SBA-2500 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 141858
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Портативная акустика SmartBuy Fest SBA-2500
650 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Портативная акустика
Размеры в упаковке, см
11х10х4
Вес, г.
400

Описание товара Портативная акустика SmartBuy Fest SBA-2500

Настольная акустическая стереосистема предназначена для подключения к компьютеру, ноутбуку и к другим электронным устройствам для воспроизведения звука в стереоформате. Можно подключить к любым источникам звука, имеющим стандартный разъем.

Отзывы о товаре Портативная акустика SmartBuy Fest SBA-2500




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Портативная акустика
Описание
Настольная акустическая стереосистема предназначена для подключения к компьютеру, ноутбуку и к другим электронным устройствам для воспроизведения звука в стереоформате. Можно подключить к любым источникам звука, имеющим стандартный разъем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика SmartBuy Fest SBA-2500 - стоимость товара 650 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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