Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 140320
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Описание товара Наушники Beyerdynamic DT 880 PRO 250 Ohm
Проводные наушники Beyerdynamic DT 880 PRO 250 Ohm с полуоткрытой акустической конструкцией обеспечивают погружение в аудио. Они оснащены динамиками с сопротивлением 250 Ом и частотным диапазоном 5-35000 Гц, которые создают насыщенный и детализированный звук. Мягкие амбушюры из велюра плотно прилегают и не вызывают ощущения сдавливания в процессе прослушивания. Алюминиевые держатели и подкладка на оголовье гарантируют эргономичную посадку.
Гарнитура Beyerdynamic DT 880 PRO 250 Ohm предусматривает подключение к устройствам с помощью разъемов jack 3.5 мм и jack 6.3 мм. Позолоченный штекер гарантирует стабильный сигнал без искажений. В комплекте поставляются переходник и сумка.
Проводные наушники Beyerdynamic DT 880 PRO 250 Ohm с полуоткрытой акустической конструкцией обеспечивают погружение в аудио. Они оснащены динамиками с сопротивлением 250 Ом и частотным диапазоном 5-35000 Гц, которые создают насыщенный и детализированный звук. Мягкие амбушюры из велюра плотно прилегают и не вызывают ощущения сдавливания в процессе прослушивания. Алюминиевые держатели и подкладка на оголовье гарантируют эргономичную посадку.
Гарнитура Beyerdynamic DT 880 PRO 250 Ohm предусматривает подключение к устройствам с помощью разъемов jack 3.5 мм и jack 6.3 мм. Позолоченный штекер гарантирует стабильный сигнал без искажений. В комплекте поставляются переходник и сумка.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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