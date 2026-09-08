Paul Kalkbrenner - Icke Wieder (0889854122713) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Paul Kalkbrenner
Альбом (сингл)
ICKE WIEDER
Жанр
Dance
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 140225
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854122713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Paul Kalkbrenner
Альбом (сингл)
ICKE WIEDER
Жанр
Dance
Трек-лист
B?xig Leise, Gutes Nitzwerk, Jestr?pp, Schnakeln, Kleines Bubu, Des Stabes Reuse, Sagte Der B?r, Kruppzeug, Schm?kelung, Der Breuzen
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Paul Kalkbrenner - Icke Wieder (0889854122713) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Boxig Leise
|5:28
|A2
|Gutes Nitzwerk
|6:06
|A3
|Jestrupp
|7:12
|A4
|Schnakeln
|4:26
|A5
|Kleines Bubu
|7:02
|B1
|Des Stabes Reuse
|4:00
|B2
|Sagte Der Bar
|4:48
|B3
|Kruppzeug
|6:26
|B4
|Schmokelung
|7:14
|B5
|Der Breuzen
|7:14
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854122713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Paul Kalkbrenner
Альбом (сингл)
ICKE WIEDER
Жанр
Dance
Трек-лист
B?xig Leise, Gutes Nitzwerk, Jestr?pp, Schnakeln, Kleines Bubu, Des Stabes Reuse, Sagte Der B?r, Kruppzeug, Schm?kelung, Der Breuzen
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Нидерланды
Track List
|A1
|Boxig Leise
|5:28
|A2
|Gutes Nitzwerk
|6:06
|A3
|Jestrupp
|7:12
|A4
|Schnakeln
|4:26
|A5
|Kleines Bubu
|7:02
|B1
|Des Stabes Reuse
|4:00
|B2
|Sagte Der Bar
|4:48
|B3
|Kruppzeug
|6:26
|B4
|Schmokelung
|7:14
|B5
|Der Breuzen
|7:14
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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