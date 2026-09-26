Пушка тепловая Ballu BHP-P2-3
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Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность, кВт
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 137022
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность
3000
Мощность, кВт
3
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Таймер
нет
Напряжение сети
220/230 В
Ширина, см
34
Высота, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х31
Вес, кг.
5.3
Описание товара Пушка тепловая Ballu BHP-P2-3
Профессиональная тепловая пушка. Отключение при перегреве. Площадь обогрева - 35 м2.
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Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность
3000
Мощность, кВт
3
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Таймер
нет
Напряжение сети
220/230 В
Ширина, см
34
Высота, см
40
Развернуть
Страна производитель
Китай
Профессиональная тепловая пушка. Отключение при перегреве. Площадь обогрева - 35 м2.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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