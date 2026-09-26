Тепловая пушка газовая Ballu BHG-20
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 137037
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Варианты монтажа
напольный
Вентилятор
Да
Максимальный воздухообмен
400 м3/час
Мощность обогрева
17 кВт
Напряжение
220 В
Управление
механическое
Термостат
да
Вентиляция без нагрева
Да
Таймер
нет
Ширина, см
18.6
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х23
Вес, кг.
5.5
Описание товара Тепловая пушка газовая Ballu BHG-20
Тепловая газовая пушка, работающая на сжиженном газе пропане и пропан-бутане. Защита от перегрева, контроль пламени. Площадь обогрева - 600 м2.
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Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Варианты монтажа
напольный
Вентилятор
Да
Максимальный воздухообмен
400 м3/час
Мощность обогрева
17 кВт
Напряжение
220 В
Управление
механическое
Термостат
да
Вентиляция без нагрева
Да
Таймер
нет
Ширина, см
18.6
Развернуть
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Тепловая газовая пушка, работающая на сжиженном газе пропане и пропан-бутане. Защита от перегрева, контроль пламени. Площадь обогрева - 600 м2.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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