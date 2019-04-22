Наушники Sennheiser HD 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%12 690 руб. 22 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 135281
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
25х19х9
Вес, г.
350
Описание товара Наушники Sennheiser HD 25
Проводные наушники. Максимальная мощность 200 мВт. Чувствительность 120 дБ/мВт. Вес 140 г.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Без микрофона
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Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Проводные наушники. Максимальная мощность 200 мВт. Чувствительность 120 дБ/мВт. Вес 140 г.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Без микрофона
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Без микрофона
Достоинства:
Превосходный звук, очень низкий вес, высокая надежность, удобно сидят.
Недостатки:
Не существует.
Комментарий:
У наушников удивительно чистый звук! Кристально чистые высокие и очень плотный, бархатистый бас. Они сделаны из гибкого пластика, сломать который крайне затруднительно. Но если каким-то чудом это сделать все же удастся - все детали можно заменять. При этом они очень легкие, благодаря чему никогда не падают с головы, даже если ей усиленно трясти под любимую музыку.
Если есть деньги - покупайте не задумываюсь, и больше вам, а возможно и вашим детям, покупать наушники не придется.
Наушники Sennheiser HD 25 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Sennheiser HD 25
Достоинства:
Превосходный звук, очень низкий вес, высокая надежность, удобно сидят.
Недостатки:
Не существует.
Комментарий:
У наушников удивительно чистый звук! Кристально чистые высокие и очень плотный, бархатистый бас. Они сделаны из гибкого пластика, сломать который крайне затруднительно. Но если каким-то чудом это сделать все же удастся - все детали можно заменять. При этом они очень легкие, благодаря чему никогда не падают с головы, даже если ей усиленно трясти под любимую музыку.
Если есть деньги - покупайте не задумываюсь, и больше вам, а возможно и вашим детям, покупать наушники не придется.