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Наушники Sennheiser HD 25 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Sennheiser HD 25

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Наушники Sennheiser HD 25 - фото 1
Наушники Sennheiser HD 25 - фото 2
Наушники Sennheiser HD 25 - фото 3
Наушники Sennheiser HD 25 - фото 4
Наушники Sennheiser HD 25 - фото 5
Наушники Sennheiser HD 25 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Sennheiser HD 25 - фото 1
  • Наушники Sennheiser HD 25 - фото 2
  • Наушники Sennheiser HD 25 - фото 3
  • Наушники Sennheiser HD 25 - фото 4
  • Наушники Sennheiser HD 25 - фото 5
  • Наушники Sennheiser HD 25 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
12 690 руб.  22 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 135281
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Характеристики

Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
25х19х9
Вес, г.
350

Описание товара Наушники Sennheiser HD 25

Проводные наушники. Максимальная мощность 200 мВт. Чувствительность 120 дБ/мВт. Вес 140 г.



Теги товара: Без микрофона

Отзывы о товаре Наушники Sennheiser HD 25

Источник: Яндекс Маркет
22.04.2019
Юрий Г.

Достоинства:
Превосходный звук, очень низкий вес, высокая надежность, удобно сидят.

Недостатки:
Не существует.

Комментарий:
У наушников удивительно чистый звук! Кристально чистые высокие и очень плотный, бархатистый бас. Они сделаны из гибкого пластика, сломать который крайне затруднительно. Но если каким-то чудом это сделать все же удастся - все детали можно заменять. При этом они очень легкие, благодаря чему никогда не падают с головы, даже если ей усиленно трясти под любимую музыку.
Если есть деньги - покупайте не задумываюсь, и больше вам, а возможно и вашим детям, покупать наушники не придется.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Описание
Проводные наушники. Максимальная мощность 200 мВт. Чувствительность 120 дБ/мВт. Вес 140 г.


Теги товара: Без микрофона
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2019
Юрий Г.

Достоинства:
Превосходный звук, очень низкий вес, высокая надежность, удобно сидят.

Недостатки:
Не существует.

Комментарий:
У наушников удивительно чистый звук! Кристально чистые высокие и очень плотный, бархатистый бас. Они сделаны из гибкого пластика, сломать который крайне затруднительно. Но если каким-то чудом это сделать все же удастся - все детали можно заменять. При этом они очень легкие, благодаря чему никогда не падают с головы, даже если ей усиленно трясти под любимую музыку.
Если есть деньги - покупайте не задумываюсь, и больше вам, а возможно и вашим детям, покупать наушники не придется.


Наушники Sennheiser HD 25 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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