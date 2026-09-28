Top.Mail.Ru
Вафельница Energy EN-221, 1200Вт, венская вафля купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вафельница Energy EN-221, 1200Вт, венская вафля

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вафельница Energy EN-221, 1200Вт, венская вафля - фото 1
Вафельница Energy EN-221, 1200Вт, венская вафля - фото 2
Вафельница Energy EN-221, 1200Вт, венская вафля - фото 3
Вафельница Energy EN-221, 1200Вт, венская вафля - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вафельница
Тип выпечки
вафли
Мощность, Вт
1200
Цвет
белый
Количество порций
5
Регулировка температуры
нет
Количество режимов
1
  • Вафельница Energy EN-221, 1200Вт, венская вафля - фото 1
  • Вафельница Energy EN-221, 1200Вт, венская вафля - фото 2
  • Вафельница Energy EN-221, 1200Вт, венская вафля - фото 3
  • Вафельница Energy EN-221, 1200Вт, венская вафля - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 119936
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Energy
Тип товара
Вафельница
Тип выпечки
вафли
Мощность, Вт
1200
Цвет
белый
Комлектация
Вафельница, пять коржей в форме сердечек, инструкция
Количество порций
5
Регулировка температуры
нет
Вид панели для вафель
венские
Количество режимов
1
Антипригарное покрытие
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х12
Вес, кг.
1.39

Описание товара Вафельница Energy EN-221, 1200Вт, венская вафля

Вафельница Energy EN-221 белая, 1200Вт 152307 устойчива на поверхности стола, за что отвечают прорезиненные ножки. Благодаря антипригарному покрытию из высококачественного тефлона тесто не прилипает к форме. Устройство используется для приготовления бельгийских вафель. О включении модели и начале нагрева оповещают соответствующие световые индикаторы. Потребляемая мощность не превышает 1200 Вт. Электровафельница Energy EN-221, белая (152307) позволяет готовить одновременно до пяти кондитерских изделий. Посредством механического переключателя осуществляется управление устройством. Материалом изготовления корпуса служат долговечные пластик и металл, благодаря чему модель устойчива к негативному внешнему воздействию и различным повреждениям. Вафельница подключается к электрической сети с напряжением 220 В.Формы для приготовления вафель с антипригарным покрытием.



Теги товара: Вафельницы

Отзывы о товаре Вафельница Energy EN-221, 1200Вт, венская вафля




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Energy
Тип товара
Вафельница
Тип выпечки
вафли
Мощность, Вт
1200
Цвет
белый
Комлектация
Вафельница, пять коржей в форме сердечек, инструкция
Количество порций
5
Регулировка температуры
нет
Вид панели для вафель
венские
Количество режимов
1
Антипригарное покрытие
да
Страна производитель
Китай
Описание
Вафельница Energy EN-221 белая, 1200Вт 152307 устойчива на поверхности стола, за что отвечают прорезиненные ножки. Благодаря антипригарному покрытию из высококачественного тефлона тесто не прилипает к форме. Устройство используется для приготовления бельгийских вафель. О включении модели и начале нагрева оповещают соответствующие световые индикаторы. Потребляемая мощность не превышает 1200 Вт. Электровафельница Energy EN-221, белая (152307) позволяет готовить одновременно до пяти кондитерских изделий. Посредством механического переключателя осуществляется управление устройством. Материалом изготовления корпуса служат долговечные пластик и металл, благодаря чему модель устойчива к негативному внешнему воздействию и различным повреждениям. Вафельница подключается к электрической сети с напряжением 220 В.Формы для приготовления вафель с антипригарным покрытием.


Теги товара: Вафельницы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вафельница Energy EN-221, 1200Вт, венская вафля - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...