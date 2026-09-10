Мультипекарь Hyundai HYSM-1303 коричневый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультипекарь
Количество порций
1
Регулировка температуры
нет
Диаметр выпечки
14 х 12 см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414557
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультипекарь
Индикация
Да
Материал корпуса
термопластик
Отложенный старт
нет
Прочее
управление механическое, имеется замок фиксации закрытия крышки
Тип панели
прибор со сменными панелями
Количество порций
1
Регулировка температуры
нет
Вид панели для вафель
пластины для вафель, гриля, пончиков
Диаметр выпечки
14 х 12 см
Сменная панель
да
Антипригарное покрытие
да
Таймер
нет
Автоматическое отключение
да
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х14
Вес, кг.
1.5
Описание товара Мультипекарь Hyundai HYSM-1303 коричневый
Мультипекарь мощностью 600 Вт позволит Вам приготовить горячие домашние, вафли, пончики и многое другое. Антипригарное покрытие не даст блюдам пригореть к поверхности устройства. .
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Мультипекарь
Индикация
Да
Материал корпуса
термопластик
Отложенный старт
нет
Прочее
управление механическое, имеется замок фиксации закрытия крышки
Тип панели
прибор со сменными панелями
Количество порций
1
Регулировка температуры
нет
Вид панели для вафель
пластины для вафель, гриля, пончиков
Диаметр выпечки
14 х 12 см
Сменная панель
да
Развернуть
Антипригарное покрытие
да
Таймер
нет
Автоматическое отключение
да
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Мультипекарь мощностью 600 Вт позволит Вам приготовить горячие домашние, вафли, пончики и многое другое. Антипригарное покрытие не даст блюдам пригореть к поверхности устройства. .
Мультипекарь Hyundai HYSM-1303 коричневый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мультипекарь Hyundai HYSM-1303 коричневый