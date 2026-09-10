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Мультипекарь Hyundai HYSM-1303 коричневый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультипекарь Hyundai HYSM-1303 коричневый

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Мультипекарь Hyundai HYSM-1303 коричневый - фото 1
Мультипекарь Hyundai HYSM-1303 коричневый - фото 2
Мультипекарь Hyundai HYSM-1303 коричневый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультипекарь
Количество порций
1
Регулировка температуры
нет
Диаметр выпечки
14 х 12 см
  • Мультипекарь Hyundai HYSM-1303 коричневый - фото 1
  • Мультипекарь Hyundai HYSM-1303 коричневый - фото 2
  • Мультипекарь Hyundai HYSM-1303 коричневый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414557
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Мультипекарь
Индикация
Да
Материал корпуса
термопластик
Отложенный старт
нет
Прочее
управление механическое, имеется замок фиксации закрытия крышки
Тип панели
прибор со сменными панелями
Количество порций
1
Регулировка температуры
нет
Вид панели для вафель
пластины для вафель, гриля, пончиков
Диаметр выпечки
14 х 12 см
Сменная панель
да
Антипригарное покрытие
да
Таймер
нет
Автоматическое отключение
да
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х14
Вес, кг.
1.5

Описание товара Мультипекарь Hyundai HYSM-1303 коричневый

Мультипекарь мощностью 600 Вт позволит Вам приготовить горячие домашние, вафли, пончики и многое другое. Антипригарное покрытие не даст блюдам пригореть к поверхности устройства. .

Отзывы о товаре Мультипекарь Hyundai HYSM-1303 коричневый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Мультипекарь
Индикация
Да
Материал корпуса
термопластик
Отложенный старт
нет
Прочее
управление механическое, имеется замок фиксации закрытия крышки
Тип панели
прибор со сменными панелями
Количество порций
1
Регулировка температуры
нет
Вид панели для вафель
пластины для вафель, гриля, пончиков
Диаметр выпечки
14 х 12 см
Сменная панель
да
Развернуть
Антипригарное покрытие
да
Таймер
нет
Автоматическое отключение
да
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Описание
Мультипекарь мощностью 600 Вт позволит Вам приготовить горячие домашние, вафли, пончики и многое другое. Антипригарное покрытие не даст блюдам пригореть к поверхности устройства. .
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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