Корпус Aerocool / Formula Qs-180 черный без БП mATX
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Характеристики
Описание товара Корпус Aerocool / Formula Qs-180 черный без БП mATX
Возможности комплектации и габариты корпуса Micro ATX AeroCool Qs-180 Black позволяют наделить его мощными характеристиками и, при необходимости, взять этот системный блок с собой. Корпус имеет строгий вид и выполнен в черном цвете. Его вес составляет 2.7 кг при габаритах 355х170х335 мм. Блок питания устанавливается в верхней, горизонтальной позиции, однако его нужно заказывать дополнительно. Внутри Micro ATX AeroCool Qs-180 Black уже установлен один вентилятор 80х80 мм и есть два места для монтажа дополнительных вентиляторов 120х120 мм. Накопители 3.5 устанавливаются в два отсека внутри, и один снаружи. Также предусмотрено место для накопителей 2.5 и 5.25. ПК можно улучшить за счет четырех слотов расширения. Для удобства и оперативности взаимодействия с внешними устройствами на передней панели размещены USB-разъемы различных спецификаций: два USB 2.0 и один USB 3.0. Там же находятся стандартные разъемы для микрофона и наушников.
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