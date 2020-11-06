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Виниловая пластинка Cohen, Leonard, Recent Songs (0889854352813)

Артикул: 103633
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Виниловая Пластинка Cohen, Leonard Recent Songs
1 460 руб. 
1 930 руб. 
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Артикул: 103633
В наличии
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Коллекция COHEN, LEONARD
filter_noneТовар входит в коллекцию COHEN, LEONARD
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode889854352813
ИсполнительCOHEN, LEONARD
Альбом (сингл)RECENT SONGS
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблSony Music
Дата релиза24.11.2017
Виниловая пластинка Cohen, Leonard, Recent Songs (0889854352813)


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Виниловая пластинка Cohen, Leonard, Recent Songs (0889854352813) - этот товар вы можете купить по цене 1460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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