Смеситель для раковины Lemark Atlantiss LM3206C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
64
Длина излива
114
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 455 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 103271
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
9
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
20
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
64
Длина излива
114
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х20х8
Вес, кг.
1.72
Описание товара Смеситель для раковины Lemark Atlantiss LM3206C
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - на борт
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 030 руб.2508 руб. в СплитСмеситель для ванны Hansgrohe Vernis Shape 71569000 хром
-
В наличииЦена 10 110 руб. 18 360 руб.2528 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92022 черный
-
В наличииЦена 10 290 руб. 11 160 руб.2573 руб. в СплитСмеситель для душа Lemark Ursus (LM7203BL)
-
В наличииЦена 10 420 руб.2605 руб. в СплитСмеситель для ванны Hansgrohe Vernis Blend 71440000 хром
-
В наличииЦена 10 440 руб.2610 руб. в СплитСмеситель для душа Ideal Standard Cerafine D BC493AA
-
В наличииЦена 10 480 руб.2620 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Rebris S 72517000 хром
-
В наличииЦена 10 520 руб.2630 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа Vitra Minimax S A41994EXP
-
В наличииЦена 10 550 руб.2638 руб. в СплитСмеситель для душа Hansgrohe Rebris E 72658670 матовый черный
-
В наличииЦена 11 010 руб.2753 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Vernis Blend 71551670 матовый ч...
-
В наличииЦена 11 200 руб.2800 руб. в СплитСмеситель Vitra Root Round A42707EXP для раковины-чаши, хром
-
В наличииЦена 11 330 руб.2833 руб. в СплитСмеситель для ванны Hansgrohe Rebris E 72468000 хром
-
В наличииЦена 11 380 руб.2845 руб. в СплитСкрытая часть смесителя Hansgrohe iBox universal 01800180
Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
9
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
20
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
64
Развернуть
Длина излива
114
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - на борт
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смеситель для раковины Lemark Atlantiss LM3206C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для раковины Lemark Atlantiss LM3206C