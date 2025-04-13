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Смеситель для ванны Lemark Partner LM6542C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны Lemark Partner LM6542C

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Смеситель для ванны Lemark Partner LM6542C - фото 1
Смеситель для ванны Lemark Partner LM6542C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
168
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны Lemark Partner LM6542C - фото 1
  • Смеситель для ванны Lemark Partner LM6542C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
10 190 руб.  11 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 103089
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
16
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
18
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
168
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х16
Вес, кг.
2.25

Описание товара Смеситель для ванны Lemark Partner LM6542C

Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Монтаж - настенный



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для ванны Lemark Partner LM6542C

Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Рима Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилось удобно пользоваться
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Ирина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отличный смеситель, работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
ELENA S.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель. Работает без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество за адекватную цену. "Золотая середина"
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2024
Андрей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный производитель! Остальное время покажет!
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка на высоте.Есть пакетик.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2023
Кристина А.

Достоинства:


Комментарий:
пользуюсь пока недолго, недостатков не заметила
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2022
Лилия Х.

Достоинства:


Комментарий:
всегда покупаю смесители LEMARK
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2022
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Самим смесителем доволен, колпаки наверное прикреплю на герметик. Лейка, шланг и эксцентрики — в комплекте (на втором фото), но они прям эконом, и лейка без режимов, поэтому подсоединил все от душевой штанги.
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2022
Таня Д.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне симпатичный кран, душ работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2021
Анна

Достоинства:


Комментарий:
В целом рекомендую , денег своих стоит . По качеству отличный , протечек не было и ни чего за пол года не ломалось. С учетом того , что ребёнок когда купается бывает опирается на сам краник.
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2021
Артем К.

Достоинства:


Комментарий:
Приобрели на замену старому смесителю. В принципе уже знакомы с продукцией этой фирмы. Нареканий не вызывало. Удобно регулируется, подключили душевую стойку. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2021
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Это третий по счету смеситель бренда Лемарк. Один из 3-х исправно работает на кухне (7 лет), а вот в ванной спустя 7 лет эксплуатации заклинил переключатель душа. Модель была другой, и размер смесителя был больше и тяжелее, на вид более надежный. Что... Читать полностью
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2021
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
используем совсем непродолжительный период времени (меньше месяца), надеюсь, послужит подольше



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
16
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
18
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
168
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Описание
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Монтаж - настенный


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Рима Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилось удобно пользоваться
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Ирина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отличный смеситель, работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
ELENA S.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель. Работает без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество за адекватную цену. "Золотая середина"
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2024
Андрей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный производитель! Остальное время покажет!
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка на высоте.Есть пакетик.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2023
Кристина А.

Достоинства:


Комментарий:
пользуюсь пока недолго, недостатков не заметила
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2022
Лилия Х.

Достоинства:


Комментарий:
всегда покупаю смесители LEMARK
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2022
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Самим смесителем доволен, колпаки наверное прикреплю на герметик. Лейка, шланг и эксцентрики — в комплекте (на втором фото), но они прям эконом, и лейка без режимов, поэтому подсоединил все от душевой штанги.
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2022
Таня Д.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне симпатичный кран, душ работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2021
Анна

Достоинства:


Комментарий:
В целом рекомендую , денег своих стоит . По качеству отличный , протечек не было и ни чего за пол года не ломалось. С учетом того , что ребёнок когда купается бывает опирается на сам краник.
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2021
Артем К.

Достоинства:


Комментарий:
Приобрели на замену старому смесителю. В принципе уже знакомы с продукцией этой фирмы. Нареканий не вызывало. Удобно регулируется, подключили душевую стойку. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2021
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Это третий по счету смеситель бренда Лемарк. Один из 3-х исправно работает на кухне (7 лет), а вот в ванной спустя 7 лет эксплуатации заклинил переключатель душа. Модель была другой, и размер смесителя был больше и тяжелее, на вид более надежный. Что... Читать полностью
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2021
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
используем совсем непродолжительный период времени (меньше месяца), надеюсь, послужит подольше


Смеситель для ванны Lemark Partner LM6542C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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