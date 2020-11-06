Виниловая пластинка Various Artists, Bella Lucio (0888751276512)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888751276512
|Исполнитель
|Various Artists
|Альбом (сингл)
|BELLA LUCIO
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|27.11.2015
|A1
|Mondo Marcio – Mentre Scrivo (Balla Balla Ballerino)
|A2
|Ghemon – Solo Per Me (Henna)
|A3
|Rocco Hunt – Una Lacrima (Cosa Vuol Dire Una Lacrima)
|A4
|Emis Killa – Stelle Nel Flipper (Anna E Marco
|A5
|Ensi – Profondo (Come E Profondo Il Mare)
|B1
|Clementino – Sotto Lo Stesso Cielo (Caruso)
|B2
|Moreno – Un Mondo Piccolo Cosi (Attenti Al Lupo)
|B3
|Raige, Loretta Grace – Vorrei (Tu Non Mi Basti Mai)
|B4
|Two Fingerz – Sdraiato Su Una Nuvola (Se Io Fossi Un Angelo)
|B5
|Siamesi Brothers – Come Nuvolari (Nuvolari)
|B6
|Articolo 31 – L'Impresa Eccezionale (Disperato Erotico Stomp)
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