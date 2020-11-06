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Виниловая пластинка Various Artists, Bella Lucio (0888751276512)

Артикул: 99598
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Виниловая Пластинка Various Artists Bella Lucio
2 090 руб. 
2 750 руб. 
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+ 57 КэтКоинов
Артикул: 99598
В наличии
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Коллекция VARIOUS ARTISTS
filter_noneТовар входит в коллекцию VARIOUS ARTISTS

Коллекция VARIOUS ARTISTS

БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888751276512
ИсполнительVarious Artists
Альбом (сингл)BELLA LUCIO
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
ЛэйблSony Music
Дата релиза27.11.2015

Track List

A1Mondo Marcio – Mentre Scrivo (Balla Balla Ballerino)
A2Ghemon – Solo Per Me (Henna)
A3Rocco Hunt – Una Lacrima (Cosa Vuol Dire Una Lacrima)
A4Emis Killa – Stelle Nel Flipper (Anna E Marco
A5Ensi – Profondo (Come E Profondo Il Mare)
B1Clementino – Sotto Lo Stesso Cielo (Caruso)
B2Moreno – Un Mondo Piccolo Cosi (Attenti Al Lupo)
B3Raige, Loretta Grace – Vorrei (Tu Non Mi Basti Mai)
B4Two Fingerz – Sdraiato Su Una Nuvola (Se Io Fossi Un Angelo)
B5Siamesi Brothers – Come Nuvolari (Nuvolari)
B6Articolo 31 – L'Impresa Eccezionale (Disperato Erotico Stomp)


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Various Artists, Bella Lucio (0888751276512) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2090 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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