Sia - This Is Acting (coloured) (0888751805514) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 99448
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sia - This Is Acting (coloured) (0888751805514) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Bird Set Free
|A2
|Alive
|A3
|One Million Bullets
|B1
|Move Your Body
|B2
|Unstoppable
|B3
|Cheap Thrills
|C1
|Reaper
|C2
|House On Fire
|C3
|Footprints
|D1
|Sweet Design
|D2
|Broken Glass
|D3
|Space Between
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Bird Set Free
|A2
|Alive
|A3
|One Million Bullets
|B1
|Move Your Body
|B2
|Unstoppable
|B3
|Cheap Thrills
|C1
|Reaper
|C2
|House On Fire
|C3
|Footprints
|D1
|Sweet Design
|D2
|Broken Glass
|D3
|Space Between
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
У Sia потрясающий голос, в этом альбоме мне нравится ровно 50 материала, но я все равно купил его в коллекцию. Внутри черный и белый винил + огромный постер (дублирует изображение обложки). В целом нареканий нет, звук цифровой достаточно, на белом виниле слышен шум в правом канале, судя по отзывам весь пресс такой. Есть переиздание к 5-летию альбома, но его качество пока не известно.
Комментарий:
Хороший альбом, хоть и не идеально записанный.
Sia - This Is Acting (coloured) (0888751805514) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Sia - This Is Acting (coloured) (0888751805514) виниловая пластинка
Достоинства:
У Sia потрясающий голос, в этом альбоме мне нравится ровно 50 материала, но я все равно купил его в коллекцию. Внутри черный и белый винил + огромный постер (дублирует изображение обложки). В целом нареканий нет, звук цифровой достаточно, на белом виниле слышен шум в правом канале, судя по отзывам весь пресс такой. Есть переиздание к 5-летию альбома, но его качество пока не известно.
Комментарий:
Хороший альбом, хоть и не идеально записанный.