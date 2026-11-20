Легенды Русского Рока - Звуки Му (4640001404771) Виниловая Пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Звуки Му
Альбом (сингл)
Легенды Русского Рока
Жанр
Русский рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 280 руб.
В наличии
Код товара: 755123
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 280 руб.
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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
4640001404771
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Звуки Му
Альбом (сингл)
Легенды Русского Рока
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Серый голубь; Бумажные цветы; 0-1; Источник заразы; Ремонт; Бутылка водки; Досуги буги; Новосёлы; Забытый секс; Лень; Цветы на огороде; Транснадёжность; Турист; Наташа; Люляки баб; Гадопятикна; Кактус; Шуба Дуба блюз; Нестрашный Му
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Легенды Русского Рока
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Легенды Русского Рока - Звуки Му (4640001404771) Виниловая Пластинка
Виниловое издание «Легенды русского рока» — Звуки Му. В издание вошли следующие композиции: Серый голубь; Бумажные цветы; 0-1; Источник заразы; Ремонт; Бутылка водки; Досуги буги; Новосёлы; Забытый секс; Лень; Цветы на огороде; Транснадёжность; Турист; Наташа; Люляки баб; Гадопятикна; Кактус; Шуба Дуба блюз; Нестрашный Му.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Панк-рок
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
4640001404771
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Звуки Му
Альбом (сингл)
Легенды Русского Рока
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Серый голубь; Бумажные цветы; 0-1; Источник заразы; Ремонт; Бутылка водки; Досуги буги; Новосёлы; Забытый секс; Лень; Цветы на огороде; Транснадёжность; Турист; Наташа; Люляки баб; Гадопятикна; Кактус; Шуба Дуба блюз; Нестрашный Му
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Легенды Русского Рока
Страна производитель
Германия
Виниловое издание «Легенды русского рока» — Звуки Му. В издание вошли следующие композиции: Серый голубь; Бумажные цветы; 0-1; Источник заразы; Ремонт; Бутылка водки; Досуги буги; Новосёлы; Забытый секс; Лень; Цветы на огороде; Транснадёжность; Турист; Наташа; Люляки баб; Гадопятикна; Кактус; Шуба Дуба блюз; Нестрашный Му.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Панк-рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Панк-рок
Легенды Русского Рока - Звуки Му (4640001404771) Виниловая Пластинка - стоимость товара 7280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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