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Cannonball Adderley - Quintet In Chicago (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644275) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cannonball Adderley - Quintet In Chicago (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644275) виниловая пластинка

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Cannonball Adderley - Quintet In Chicago (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644275) виниловая пластинка - фото 1
Cannonball Adderley - Quintet In Chicago (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644275) виниловая пластинка - фото 2
Cannonball Adderley - Quintet In Chicago (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644275) виниловая пластинка - фото 3
Cannonball Adderley - Quintet In Chicago (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644275) виниловая пластинка - фото 4
Cannonball Adderley - Quintet In Chicago (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644275) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cannonball Adderley
Альбом (сингл)
Cannonball Adderley Quintet In Chicago
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cannonball Adderley - Quintet In Chicago (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644275) виниловая пластинка - фото 1
  • Cannonball Adderley - Quintet In Chicago (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644275) виниловая пластинка - фото 2
  • Cannonball Adderley - Quintet In Chicago (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644275) виниловая пластинка - фото 3
  • Cannonball Adderley - Quintet In Chicago (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644275) виниловая пластинка - фото 4
  • Cannonball Adderley - Quintet In Chicago (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644275) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627703
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Cannonball Adderley - Quintet In Chicago (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644275) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602448644275]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cannonball Adderley
Альбом (сингл)
Cannonball Adderley Quintet In Chicago
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cannonball Adderley - Quintet In Chicago (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644275) виниловая пластинка

Захватывающий живой альбом квинтета Cannonball Adderley Quintet звучит немного похоже на Kind Of Blue по одной простой причине: в нем, по сути, участвует секстет Майлза Дэвиса (без Майлза Дэвиса), который всего месяц спустя запишет шедевр Kind Of Blue. Музыка отражает динамику личностей двух саксофонистов Дэвиса: жизнерадостного и блюзового альтиста Кэннонболла Эддерли и напряженного и ищущего тенора Джона Колтрейна. Серия Verve Acoustic Sound: полностью аналоговый мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound с оригинальных лент, прессование QPR (180 г), прочный тисненый гейтфолд (печать Stoughton), мягкий внутренний вкладыш.

Отзывы о товаре Cannonball Adderley - Quintet In Chicago (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644275) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602448644275]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cannonball Adderley
Альбом (сингл)
Cannonball Adderley Quintet In Chicago
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Захватывающий живой альбом квинтета Cannonball Adderley Quintet звучит немного похоже на Kind Of Blue по одной простой причине: в нем, по сути, участвует секстет Майлза Дэвиса (без Майлза Дэвиса), который всего месяц спустя запишет шедевр Kind Of Blue. Музыка отражает динамику личностей двух саксофонистов Дэвиса: жизнерадостного и блюзового альтиста Кэннонболла Эддерли и напряженного и ищущего тенора Джона Колтрейна. Серия Verve Acoustic Sound: полностью аналоговый мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound с оригинальных лент, прессование QPR (180 г), прочный тисненый гейтфолд (печать Stoughton), мягкий внутренний вкладыш.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cannonball Adderley - Quintet In Chicago (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644275) виниловая пластинка - по цене 7220 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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