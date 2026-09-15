Seefeel - Succour (Redux) (0801061802813) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Seefeel - Succour (Redux) (0801061802813) виниловая пластинка
Второй студийный альбом Seefeel и их дебютный альбом для Warp. Это расширенное издание на 3 альбома впервые доступно на виниле с момента первоначального выпуска и добавляет дополнительный альбом с бонусным материалом, мастеринг которого был сделан на основе оригинальных переводов DAT Стефаном Бетке, известным как Pole. “На дебютном альбоме Seefeel 1993 года Quique британский квартет выбрал курс между шугейзом и эмбиентным дабом, но к 1995 году электронные подводные течения в их звучании перенесли их совсем в другое место. Возможно, это было влияние Aphex Twin, чьи ремиксы были отточены на четком ритмическом каркасе, скрывающемся за атмосферным вихрем группы: раскатистые, искаженные барабаны Succourов “Fracture” и ”Vex взяты прямо из его сборника пьес, а безобидные треки “Meol” и “Utreat” напоминают избранные эмбиентные произведения Vol. II в своем самом неземном проявлении.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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