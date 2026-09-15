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Seefeel - Succour (Redux) (0801061802813) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Seefeel - Succour (Redux) (0801061802813) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Seefeel, Succour (Redux) (0801061802813) - фото 1
Виниловая пластинка Seefeel, Succour (Redux) (0801061802813) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Seefeel, Succour (Redux) (0801061802813) - фото 1
  • Виниловая пластинка Seefeel, Succour (Redux) (0801061802813) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624751
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Seefeel - Succour (Redux) (0801061802813) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Seefeel - Succour (Redux) (0801061802813) виниловая пластинка

Второй студийный альбом Seefeel и их дебютный альбом для Warp. Это расширенное издание на 3 альбома впервые доступно на виниле с момента первоначального выпуска и добавляет дополнительный альбом с бонусным материалом, мастеринг которого был сделан на основе оригинальных переводов DAT Стефаном Бетке, известным как Pole. “На дебютном альбоме Seefeel 1993 года Quique британский квартет выбрал курс между шугейзом и эмбиентным дабом, но к 1995 году электронные подводные течения в их звучании перенесли их совсем в другое место. Возможно, это было влияние Aphex Twin, чьи ремиксы были отточены на четком ритмическом каркасе, скрывающемся за атмосферным вихрем группы: раскатистые, искаженные барабаны Succourов “Fracture” и ”Vex взяты прямо из его сборника пьес, а безобидные треки “Meol” и “Utreat” напоминают избранные эмбиентные произведения Vol. II в своем самом неземном проявлении.

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Второй студийный альбом Seefeel и их дебютный альбом для Warp. Это расширенное издание на 3 альбома впервые доступно на виниле с момента первоначального выпуска и добавляет дополнительный альбом с бонусным материалом, мастеринг которого был сделан на основе оригинальных переводов DAT Стефаном Бетке, известным как Pole. “На дебютном альбоме Seefeel 1993 года Quique британский квартет выбрал курс между шугейзом и эмбиентным дабом, но к 1995 году электронные подводные течения в их звучании перенесли их совсем в другое место. Возможно, это было влияние Aphex Twin, чьи ремиксы были отточены на четком ритмическом каркасе, скрывающемся за атмосферным вихрем группы: раскатистые, искаженные барабаны Succourов “Fracture” и ”Vex взяты прямо из его сборника пьес, а безобидные треки “Meol” и “Utreat” напоминают избранные эмбиентные произведения Vol. II в своем самом неземном проявлении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Seefeel - Succour (Redux) (0801061802813) виниловая пластинка – стоимость товара 7220 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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