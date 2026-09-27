Tony Bennett & Bill Evans - The Tony Bennett/ Bill Evans Album (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505100) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tony Bennett & Bill Evans
Альбом (сингл)
The Tony Bennett/ Bill Evans Album
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб.
В наличии
Код товара: 658676
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 750 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072505100]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tony Bennett & Bill Evans
Альбом (сингл)
The Tony Bennett/ Bill Evans Album
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Young and Foolish, The Touch of Your Lips, Some Other Time, When in Rome, Together Again, My Foolish Heart, Waltz for Debby, But Beautiful, Days of Wine and Roses
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tony Bennett & Bill Evans - The Tony Bennett/ Bill Evans Album (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505100) виниловая пластинка
На этой виниловой пластинке собраны совместные записи легендарного певца Тони Беннетта и виртуозного пианиста Билла Эванса. Их совместное творчество приводит к созданию неповторимого звучания, которое затягивает слушателя с первых аккордов. Купить виниловую пластинку Tony Bennett & Bill Evans / The Tony Bennett / Bill Evans Album (1LP) – значит иметь возможность окунуться в глубины джазовой музыки и насладиться яркими мелодиями и проникновенными текстами. Голос Тони Беннетта и мастерство Билла Эванса создают атмосферу, которую невозможно забыть.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитKiss - Kissworld - The Best Of (0602577375125) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитBad Company, Burnin’ Sky (Remastered) (0081227953652) виниловая ...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитJoe Henderson - The State Of The Tenor (Analogue, Tone Poet) (06...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитLana Del Rey - Honeymoon (0602547507686) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитSam Rivers - Contours (Analogue, Tone Poet) (0602577248993) вини...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитJimmy Smith - Prayer Meetin' (Analogue, Tone Poet) (060250881132...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитBaby Face Willette - Face To Face (Analogue, Tone Poet) (0602577...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитHorace Silver - Further Explorations (Analogue, Tone Poet) (0602...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитOscar Peterson - Night Train (Analogue, Acoustic Sounds) (060243...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитBillie Holiday - Songs For Distingue Lovers (Analogue, Acoustic ...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитChet Baker - Sings & Plays (Analogue, Tone Poet) (0602438370986)...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитEddie Henderson - Be Cool (0888295692854) виниловая пластинка
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072505100]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tony Bennett & Bill Evans
Альбом (сингл)
The Tony Bennett/ Bill Evans Album
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Young and Foolish, The Touch of Your Lips, Some Other Time, When in Rome, Together Again, My Foolish Heart, Waltz for Debby, But Beautiful, Days of Wine and Roses
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
На этой виниловой пластинке собраны совместные записи легендарного певца Тони Беннетта и виртуозного пианиста Билла Эванса. Их совместное творчество приводит к созданию неповторимого звучания, которое затягивает слушателя с первых аккордов. Купить виниловую пластинку Tony Bennett & Bill Evans / The Tony Bennett / Bill Evans Album (1LP) – значит иметь возможность окунуться в глубины джазовой музыки и насладиться яркими мелодиями и проникновенными текстами. Голос Тони Беннетта и мастерство Билла Эванса создают атмосферу, которую невозможно забыть.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Tony Bennett & Bill Evans - The Tony Bennett/ Bill Evans Album (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505100) виниловая пластинка - стоимость товара 6750 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Tony Bennett & Bill Evans - The Tony Bennett/ Bill Evans Album (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505100) виниловая пластинка