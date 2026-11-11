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GLOK, Timothy Clerkin - Alliance (coloured) (4062548094329) купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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GLOK, Timothy Clerkin - Alliance (coloured) (4062548094329)

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GLOK, Timothy Clerkin - Alliance (coloured) (4062548094329) - фото 2
GLOK, Timothy Clerkin - Alliance (coloured) (4062548094329) - фото 3
GLOK, Timothy Clerkin - Alliance (coloured) (4062548094329) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
GLOK, Timothy Clerkin
Альбом (сингл)
Alliance
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • GLOK, Timothy Clerkin - Alliance (coloured) (4062548094329) - фото 1
  • GLOK, Timothy Clerkin - Alliance (coloured) (4062548094329) - фото 2
  • GLOK, Timothy Clerkin - Alliance (coloured) (4062548094329) - фото 3
  • GLOK, Timothy Clerkin - Alliance (coloured) (4062548094329) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
В наличии
Код товара: 755025
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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GLOK, Timothy Clerkin - Alliance (coloured) (4062548094329)
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4062548094329]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
GLOK, Timothy Clerkin
Альбом (сингл)
Alliance
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Empyrean, AmigA, Nothing Ever, Scattered, The Witching Hour, E-Theme, Nothing Ever (Reprise)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара GLOK, Timothy Clerkin - Alliance (coloured) (4062548094329)

Энди Белл (участник Ride и Oasis), выступающий под своим электронным альтер-эго GLOK, и продюсер Тимоти Клеркин объединили усилия для создания Alliance, альбома из семи треков, выпущенного в конце 2024 года на лейбле Bytes. Лимитированное издание на белом виниле Музыканты виртуально познакомились в 2019 году через лейбл Bytes и позже лично встретились на похоронах известного продюсера Эндрю Уэзеролла, чье влияние ощущается во всем альбоме. Альбом создавался дистанционно в период пандемии: Энди работал в Лондоне, а Тимоти — в Амстердаме. Артисты стремились к полной творческой свободе. Они делили обязанности поровну: оба играли и на синтезаторах, и на гитарах, разрушая стереотип о том, что Энди отвечает только за гитарные партии. Обложка создана иллюстратором Ником Тейлором, дизайн вдохновлен работами абстракциониста Джозефа Альберса.

Отзывы о товаре GLOK, Timothy Clerkin - Alliance (coloured) (4062548094329)




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4062548094329]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
GLOK, Timothy Clerkin
Альбом (сингл)
Alliance
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Empyrean, AmigA, Nothing Ever, Scattered, The Witching Hour, E-Theme, Nothing Ever (Reprise)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Энди Белл (участник Ride и Oasis), выступающий под своим электронным альтер-эго GLOK, и продюсер Тимоти Клеркин объединили усилия для создания Alliance, альбома из семи треков, выпущенного в конце 2024 года на лейбле Bytes. Лимитированное издание на белом виниле Музыканты виртуально познакомились в 2019 году через лейбл Bytes и позже лично встретились на похоронах известного продюсера Эндрю Уэзеролла, чье влияние ощущается во всем альбоме. Альбом создавался дистанционно в период пандемии: Энди работал в Лондоне, а Тимоти — в Амстердаме. Артисты стремились к полной творческой свободе. Они делили обязанности поровну: оба играли и на синтезаторах, и на гитарах, разрушая стереотип о том, что Энди отвечает только за гитарные партии. Обложка создана иллюстратором Ником Тейлором, дизайн вдохновлен работами абстракциониста Джозефа Альберса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


GLOK, Timothy Clerkin - Alliance (coloured) (4062548094329) - этот товар вы можете купить по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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