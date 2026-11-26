Voivod - Morgoth Tales (0196588041617) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Voivod - Morgoth Tales (0196588041617) виниловая пластинка
Шестнадцатый студийный альбом группы Voivod, выпущенный в 2023 году в честь их 40-летия. Он содержит новые версии девяти старых песен, а также одну новую песню, которая дает название альбому. В записи также приняли участие бывшие участники группы: Эрик Форрест (вокал и бас на песне Rise) и Джейсон Ньюстед (бас на песне Rebel Robot). Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле и содержит 4-страничный буклет. Voivod - канадская метал-группа, основанная в 1982 году в Жонкьере, Квебек. Их музыка сочетает элементы спид-метала, прогрессивного метала и трэш-метала, создавая уникальный и технически сложный стиль. Группа выпустила 16 студийных альбомов, среди которых The Wake, получивший премию Juno в 2019 году. В состав Voivod входят вокалист Дени Беланже, гитарист Даниэль Монгрейн, басист Доминик Ларош и барабанщик Мишель Ланжевен, который является единственным участником с момента основания группы.
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