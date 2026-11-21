Foals, Everything Not Saved Will Be Lost Part 2 (0190295394653) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Foals
Альбом (сингл)
Everything Not Saved Will Be Lost Part 2
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб.
В наличии
Код товара: 615789
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3 230 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295394653]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Foals
Альбом (сингл)
Everything Not Saved Will Be Lost Part 2
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Red Desert, The Runner, Wash Off, Black Bull, Like Lightning, Dreaming Of, Ikaria, 10,000 Ft., Into The Surf, Neptune
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Foals, Everything Not Saved Will Be Lost Part 2 (0190295394653) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Треклист • Red Desert • The Runner • Wash Off • Black Bull • Like Lightning • Dreaming Of • Ikaria • 10,000 Ft. • Into The Surf • Neptune
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295394653]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Foals
Альбом (сингл)
Everything Not Saved Will Be Lost Part 2
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Red Desert, The Runner, Wash Off, Black Bull, Like Lightning, Dreaming Of, Ikaria, 10,000 Ft., Into The Surf, Neptune
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Треклист • Red Desert • The Runner • Wash Off • Black Bull • Like Lightning • Dreaming Of • Ikaria • 10,000 Ft. • Into The Surf • Neptune
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Foals, Everything Not Saved Will Be Lost Part 2 (0190295394653) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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