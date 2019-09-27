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Уцененный товар A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Уцененный товар A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка хорошее состояние, 753758

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Уценка
A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
Уценка
A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
Уценка
A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Уценка
A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
Уценка
A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.09.2019
Исполнитель
A-Ha
Альбом (сингл)
LIFELINES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
  • A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
  • A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
  • A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
  • A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%
3 450 руб.  3 560 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753758
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка хорошее состояние
3 450 руб. -3%
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция A-HA
filter_none Товар входит в коллекцию A-HA

Коллекция A-HA


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295384418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.09.2019
Исполнитель
A-Ha
Альбом (сингл)
LIFELINES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : конверт , пластинки Причина уценки : помяты углы на конверте



Теги товара: New Wave

Отзывы о товаре Уцененный товар A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295384418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.09.2019
Исполнитель
A-Ha
Альбом (сингл)
LIFELINES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : конверт , пластинки Причина уценки : помяты углы на конверте


Теги товара: New Wave
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар A-HA - Lifelines (0190295384418) виниловая пластинка хорошее состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3450 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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