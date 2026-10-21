Фен Dreame Hairdryer Gleam Pro Blue (AHD12A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 752911
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Фен Dreame Hairdryer Gleam Pro Blue (AHD12A)
Фен Dreame Hairdryer Gleam Pro Blue (AHD12A)
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитФен BaByliss AS136E
-
В наличииЦена 4 940 руб.1235 руб. в СплитФен BaByliss 6713DE Shine Pro 2200
-
В наличииЦена 5 120 руб.1280 руб. в СплитФен Solis Swiss Air Black 360° 3802
-
В наличииЦена 5 510 руб.1378 руб. в СплитФен Deerma DEM-CF52W 1200Вт темно-серый
-
В наличииЦена 5 640 руб.1410 руб. в СплитФен Panasonic EH-NE85-K865 черный, 2300 Вт, ионизация
-
В наличииЦена 5 990 руб.1498 руб. в СплитФен Deerma DEM-CF51W 1400Вт серый
-
В наличииЦена 8 970 руб.2243 руб. в СплитФен Kitfort КТ-3292
-
В наличииЦена 10 370 руб.2593 руб. в СплитФен Philips BHD720/10 1800Вт фиолетовый
-
В наличии БесплатноЦена 39 990 руб. 62 010 руб.9998 руб. в СплитФен Dyson Supersonic Nural HD16 Vinca Blue/Topaz 464390-01 (вилк...
Фен Dreame Hairdryer Gleam Pro Blue (AHD12A)
Фен Dreame Hairdryer Gleam Pro Blue (AHD12A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фен Dreame Hairdryer Gleam Pro Blue (AHD12A)