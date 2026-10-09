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Беспроводные наушники HUAWEI FB Neo Stellar Silver 55039438 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Беспроводные наушники HUAWEI FB Neo Stellar Silver 55039438

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 190 руб. 
В наличии
Код товара: 751749
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Беспроводные наушники HUAWEI FB Neo Stellar Silver 55039438
7 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
80

Описание товара Беспроводные наушники HUAWEI FB Neo Stellar Silver 55039438

Беспроводные наушники HUAWEI FB Neo Stellar Silver 55039438

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Характеристики
Бренд
Huawei
Описание
Беспроводные наушники HUAWEI FB Neo Stellar Silver 55039438
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Беспроводные наушники HUAWEI FB Neo Stellar Silver 55039438 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7190 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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