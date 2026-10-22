Блендер погружной Scarlett SC-HB42F68 1600Вт красный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1600
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
красный
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб.
В наличии
Код товара: 751057
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 110 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1600
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
мерный стакан (0.6 л), чаша, измельчитель, венчик, насадка-блендер
Цвет
красный
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
9
Функции и особенности
Регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания, импульсный режим, защита от перегрузки, мойка съемных частей в посудомоечной машине
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х14
Вес, кг.
1.55
Описание товара Блендер погружной Scarlett SC-HB42F68 1600Вт красный
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F68 1600Вт красный
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1600
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
мерный стакан (0.6 л), чаша, измельчитель, венчик, насадка-блендер
Цвет
красный
Объем измельчителя, л
0.6
Развернуть
Количество скоростей / режимов
9
Функции и особенности
Регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания, импульсный режим, защита от перегрузки, мойка съемных частей в посудомоечной машине
Страна производитель
Китай
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F68 1600Вт красный
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F68 1600Вт красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2110 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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