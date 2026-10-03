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Блендер настольный PTB 1037G Графитовый POLARIS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер настольный PTB 1037G Графитовый POLARIS

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750816
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Блендер настольный PTB 1037G Графитовый POLARIS
3 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POLARIS
Размеры в упаковке, см
43х33х28
Вес, кг.
2.4

Описание товара Блендер настольный PTB 1037G Графитовый POLARIS

Блендер настольный PTB 1037G Графитовый POLARIS

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Характеристики
Бренд
POLARIS
Описание
Блендер настольный PTB 1037G Графитовый POLARIS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер настольный PTB 1037G Графитовый POLARIS - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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