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Блендер стационарный Hyundai HYB-S4921 1500Вт серебристый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер стационарный Hyundai HYB-S4921 1500Вт серебристый/черный

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Блендер стационарный Hyundai HYB-S4921 1500Вт серебристый/черный - фото 1
Блендер стационарный Hyundai HYB-S4921 1500Вт серебристый/черный - фото 2
Блендер стационарный Hyundai HYB-S4921 1500Вт серебристый/черный - фото 3
Блендер стационарный Hyundai HYB-S4921 1500Вт серебристый/черный - фото 4
Блендер стационарный Hyundai HYB-S4921 1500Вт серебристый/черный - фото 5
Блендер стационарный Hyundai HYB-S4921 1500Вт серебристый/черный - фото 6
Блендер стационарный Hyundai HYB-S4921 1500Вт серебристый/черный - фото 7
Блендер стационарный Hyundai HYB-S4921 1500Вт серебристый/черный - фото 8
Блендер стационарный Hyundai HYB-S4921 1500Вт серебристый/черный - фото 9
Блендер стационарный Hyundai HYB-S4921 1500Вт серебристый/черный - фото 10
Блендер стационарный Hyundai HYB-S4921 1500Вт серебристый/черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1500
Максимальная скорость вращения, об/мин
28000
  • Блендер стационарный Hyundai HYB-S4921 1500Вт серебристый/черный - фото 1
  • Блендер стационарный Hyundai HYB-S4921 1500Вт серебристый/черный - фото 2
  • Блендер стационарный Hyundai HYB-S4921 1500Вт серебристый/черный - фото 3
  • Блендер стационарный Hyundai HYB-S4921 1500Вт серебристый/черный - фото 4
  • Блендер стационарный Hyundai HYB-S4921 1500Вт серебристый/черный - фото 5
  • Блендер стационарный Hyundai HYB-S4921 1500Вт серебристый/черный - фото 6
  • Блендер стационарный Hyundai HYB-S4921 1500Вт серебристый/черный - фото 7
  • Блендер стационарный Hyundai HYB-S4921 1500Вт серебристый/черный - фото 8
  • Блендер стационарный Hyundai HYB-S4921 1500Вт серебристый/черный - фото 9
  • Блендер стационарный Hyundai HYB-S4921 1500Вт серебристый/черный - фото 10
  • Блендер стационарный Hyundai HYB-S4921 1500Вт серебристый/черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703811
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
нержавеющая сталь, пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
блендер, документация, книга рецептов, упаковка
Максимальная скорость вращения, об/мин
28000
Функции и особенности
колка льда
Размеры в упаковке, см
40х32х24
Вес, кг.
5.4

Описание товара Блендер стационарный Hyundai HYB-S4921 1500Вт серебристый/черный

Стационарный блендер Hyundai HYB-S4921 — это мощный и функциональный прибор для приготовления различных блюд и напитков. С его помощью можно легко измельчать лед, готовить смузи, соусы и другие блюда. Благодаря высокой мощности и нескольким скоростным режимам, этот блендер станет незаменимым помощником на вашей кухне.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Hyundai HYB-S4921 1500Вт серебристый/черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
нержавеющая сталь, пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
блендер, документация, книга рецептов, упаковка
Максимальная скорость вращения, об/мин
28000
Функции и особенности
колка льда
Описание
Стационарный блендер Hyundai HYB-S4921 — это мощный и функциональный прибор для приготовления различных блюд и напитков. С его помощью можно легко измельчать лед, готовить смузи, соусы и другие блюда. Благодаря высокой мощности и нескольким скоростным режимам, этот блендер станет незаменимым помощником на вашей кухне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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