Телевизор D-LED 32" 32V37SE RU TOSHIBA
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Характеристики
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 400 руб.
В наличии
Код товара: 750800
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
19 400 руб.
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Характеристики
Бренд
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Энергопотребление при работе, Вт
50
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Телевизор D-LED 32" 32V37SE RU TOSHIBA
Телевизор Toshiba с экраном QLED диагональю 32 дюйма — компактный вариант для дома, когда хочется разместить экран без лишнего пространства. Разрешение Full HD (1080p) подходит для повседневного просмотра, а Smart TV на операционной системе HomeOS открывает доступ к умным функциям телевизора. Поддержка Wi?Fi и Bluetooth расширяет возможности подключения. Цифровые тюнеры DVB-S2, DVB-S, DVB-T, DVB-T2 и DVB-C позволяют принимать разные типы телевизионного сигнала. Суммарная выходная мощность аудиосистемы — 14 Вт, для подключения устройств предусмотрены два HDMI.
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Бренд
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Развернуть
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Энергопотребление при работе, Вт
50
Страна производитель
Китай
Телевизор Toshiba с экраном QLED диагональю 32 дюйма — компактный вариант для дома, когда хочется разместить экран без лишнего пространства. Разрешение Full HD (1080p) подходит для повседневного просмотра, а Smart TV на операционной системе HomeOS открывает доступ к умным функциям телевизора. Поддержка Wi?Fi и Bluetooth расширяет возможности подключения. Цифровые тюнеры DVB-S2, DVB-S, DVB-T, DVB-T2 и DVB-C позволяют принимать разные типы телевизионного сигнала. Суммарная выходная мощность аудиосистемы — 14 Вт, для подключения устройств предусмотрены два HDMI.
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Телевизор D-LED 32" 32V37SE RU TOSHIBA - стоимость товара 19400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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