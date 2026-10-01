Телевизор ASANO 43" DLED FHD WHITE SALUT SMART 43LF5011T
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Характеристики
Описание товара Телевизор ASANO 43" DLED FHD WHITE SALUT SMART 43LF5011T
? Телевизор ASANO 43LF5011T — это идеальный выбор для тех, кто ищет качественное изображение и современные функции по доступной цене. С диагональю экрана 43 дюйма и разрешением Full HD, он обеспечит яркие и четкие картинки, которые сделают просмотр фильмов и передач по-настоящему увлекательным. ? Благодаря платформе Smart TV на базе Салют ТВ, вы сможете наслаждаться множеством приложений и контента прямо на экране. Легкий доступ к любимым стриминговым сервисам и возможность установки новых приложений делают этот телевизор настоящим центром развлечений. ? Безрамочный дизайн придаёт устройству современный вид и позволяет сосредоточиться на изображении, не отвлекаясь на лишние детали. А с технологией прямой подсветки (Direct LED) вы получите равномерное освещение и насыщенные цвета. ?? Не забывайте, что телевизор поддерживает Bluetooth и Wi-Fi, что позволяет легко подключать его к другим устройствам и наслаждаться беспроводным контентом. ? Удобное управление с помощью голосового поиска и пульта с микрофоном делает использование телевизора ещё более комфортным. А наличие нескольких HDMI и USB портов позволяет подключать различные устройства, такие как игровые консоли и флешки. ? С мощностью звуковой системы в 14 Вт и поддержкой выхода на наушники, вы сможете наслаждаться качественным звуком, создавая атмосферу кинотеатра прямо у себя дома. ? Этот телевизор станет отличным дополнением для кухни или дачи, обеспечивая доступ к развлекательному контенту в любом месте.
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