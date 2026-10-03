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Телевизор ASANO 43" DLED FHD SALUT SMART 43LF5020T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор ASANO 43" DLED FHD SALUT SMART 43LF5020T

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Телевизор ASANO 43&quot; DLED FHD SALUT SMART 43LF5020T - фото 1
Телевизор ASANO 43&quot; DLED FHD SALUT SMART 43LF5020T - фото 2
Телевизор ASANO 43&quot; DLED FHD SALUT SMART 43LF5020T - фото 3
Телевизор ASANO 43&quot; DLED FHD SALUT SMART 43LF5020T - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор ASANO 43&quot; DLED FHD SALUT SMART 43LF5020T - фото 1
  • Телевизор ASANO 43&quot; DLED FHD SALUT SMART 43LF5020T - фото 2
  • Телевизор ASANO 43&quot; DLED FHD SALUT SMART 43LF5020T - фото 3
  • Телевизор ASANO 43&quot; DLED FHD SALUT SMART 43LF5020T - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750711
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Характеристики

Бренд
Asano
Комплектация
Пульт с голосовым управлением
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
3 x HDMI, 2 x USB, D-Sub (VGA), антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.02х0.65х0.12
Вес, кг.
9

Описание товара Телевизор ASANO 43" DLED FHD SALUT SMART 43LF5020T

LED-телевизор Asano 43LF5020T со Smart TV работает под управлением системы Салют ТВ. Есть поддержка голосовых команд и простая интеграция в систему умного дома. 43-дюймовый экран показывает четкую и красочную картинку в Full HD разрешении. Мощности динамиков на 14 Вт с технологией Dolby Digital хватает для получения громкого и чистого звука. ТВ оснащен родительским контролем, таймером сна, поддержкой управления несколькими устройствами с одного пульта и другими полезными функциями.

Отзывы о товаре Телевизор ASANO 43" DLED FHD SALUT SMART 43LF5020T




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Характеристики
Бренд
Asano
Комплектация
Пульт с голосовым управлением
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
3 x HDMI, 2 x USB, D-Sub (VGA), антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Страна производитель
Беларусь
Описание
LED-телевизор Asano 43LF5020T со Smart TV работает под управлением системы Салют ТВ. Есть поддержка голосовых команд и простая интеграция в систему умного дома. 43-дюймовый экран показывает четкую и красочную картинку в Full HD разрешении. Мощности динамиков на 14 Вт с технологией Dolby Digital хватает для получения громкого и чистого звука. ТВ оснащен родительским контролем, таймером сна, поддержкой управления несколькими устройствами с одного пульта и другими полезными функциями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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