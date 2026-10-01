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Телевизор ASANO 40" DLED FHD SALUT SMART 40LF5020T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор ASANO 40" DLED FHD SALUT SMART 40LF5020T

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Телевизор ASANO 40&quot; DLED FHD SALUT SMART 40LF5020T - фото 1
Телевизор ASANO 40&quot; DLED FHD SALUT SMART 40LF5020T - фото 2
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Телевизор ASANO 40&quot; DLED FHD SALUT SMART 40LF5020T - фото 4
Телевизор ASANO 40&quot; DLED FHD SALUT SMART 40LF5020T - фото 5
Телевизор ASANO 40&quot; DLED FHD SALUT SMART 40LF5020T - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор ASANO 40&quot; DLED FHD SALUT SMART 40LF5020T - фото 1
  • Телевизор ASANO 40&quot; DLED FHD SALUT SMART 40LF5020T - фото 2
  • Телевизор ASANO 40&quot; DLED FHD SALUT SMART 40LF5020T - фото 3
  • Телевизор ASANO 40&quot; DLED FHD SALUT SMART 40LF5020T - фото 4
  • Телевизор ASANO 40&quot; DLED FHD SALUT SMART 40LF5020T - фото 5
  • Телевизор ASANO 40&quot; DLED FHD SALUT SMART 40LF5020T - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 080 руб. 
Начислим 274 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750707
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор ASANO 40" DLED FHD SALUT SMART 40LF5020T
17 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asano
Комплектация
Телевизор, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
101.6
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
VGA (D-Sub), антенный вход, HDMI, USB, RJ45, CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
95х60х10
Вес, кг.
7

Описание товара Телевизор ASANO 40" DLED FHD SALUT SMART 40LF5020T

LED-телевизор Asano 40LF5020T со Smart TV работает под управлением системы Салют ТВ. Есть поддержка голосовых команд и простая интеграция в систему умного дома. 40-дюймовый экран показывает четкую и красочную картинку в F l HD разрешении. Мощности динамиков на 14 Вт с технологией Dolby Digital хватает для получения громкого и чистого звука. ТВ оснащен родительским контролем, таймером сна, поддержкой управления несколькими устройствами с одного пульта и другими полезными функциями.

Отзывы о товаре Телевизор ASANO 40" DLED FHD SALUT SMART 40LF5020T




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asano
Комплектация
Телевизор, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
101.6
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
VGA (D-Sub), антенный вход, HDMI, USB, RJ45, CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Беларусь
Описание
LED-телевизор Asano 40LF5020T со Smart TV работает под управлением системы Салют ТВ. Есть поддержка голосовых команд и простая интеграция в систему умного дома. 40-дюймовый экран показывает четкую и красочную картинку в F l HD разрешении. Мощности динамиков на 14 Вт с технологией Dolby Digital хватает для получения громкого и чистого звука. ТВ оснащен родительским контролем, таймером сна, поддержкой управления несколькими устройствами с одного пульта и другими полезными функциями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор ASANO 40" DLED FHD SALUT SMART 40LF5020T - стоимость товара 17080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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