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Телевизор LEFF 40" DLED FHD SALUT SMART 40F690T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LEFF 40" DLED FHD SALUT SMART 40F690T

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Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD SALUT SMART 40F690T - фото 2
Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD SALUT SMART 40F690T - фото 3
Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD SALUT SMART 40F690T - фото 4
Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD SALUT SMART 40F690T - фото 5
Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD SALUT SMART 40F690T - фото 6
Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD SALUT SMART 40F690T - фото 7
Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD SALUT SMART 40F690T - фото 8
Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD SALUT SMART 40F690T - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD SALUT SMART 40F690T - фото 1
  • Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD SALUT SMART 40F690T - фото 2
  • Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD SALUT SMART 40F690T - фото 3
  • Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD SALUT SMART 40F690T - фото 4
  • Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD SALUT SMART 40F690T - фото 5
  • Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD SALUT SMART 40F690T - фото 6
  • Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD SALUT SMART 40F690T - фото 7
  • Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD SALUT SMART 40F690T - фото 8
  • Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD SALUT SMART 40F690T - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 310 руб. 
Начислим 261 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750729
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор LEFF 40" DLED FHD SALUT SMART 40F690T
16 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LEFF
Год выпуска
2024
Комплектация
батарейка x 2 шт, документация, кабель питания, комплект крепежных элементов, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
101
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
AV, 3 x HDMI, 2 x USB
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
95х60х10
Вес, кг.
7

Описание товара Телевизор LEFF 40" DLED FHD SALUT SMART 40F690T

Телевизор Leff 40F690T черного цвета диагональю 40" подойдет для установки в комнатах площадью до 20 м?, где расстояние до экрана 1.3-2 м. ОС Салют ТВ и технология Смарт. ТВ обеспечивают доступ к интерактивному телевидению. Вы сможете ставить эфир на паузу, включать телепередачи из архива, перематывать программы. Также на телевизоре можно будет выходить в интернет через браузер, смотреть контент в онлайн-кинотеатрах, общаться в соцсетях, загружать игры. Для подключения к сети используются проводной канал LAN и беспроводная сеть Wi-Fi. Виртуальный помощник позволит управлять ТВ голосовыми командами. Телевизор Leff 40F690T интегрируется через Wi-Fi в экосистему Умный дом Sber. Это позволит использовать его как центральный хаб для управления умными устройствами: контролировать бытовые приборы, систему отопления, кондиционер, датчики управления светом, шторами. Вся информация будет видна на экране. Аудиосистема мощностью 14 Вт с поддержкой Dolby Digital проигрывает объемный звук в формате 5.1. К телевизору можно подключить цифровые ТВ приставки и аналоговые устройства: видеокамеру, старые игровые консоли. В слот CI/PCMCIA устанавливается CAM-модуль для доступа к спутниковому или кабельному телевидению. Через Bluetooth к ТВ можно подсоединить смартфон для обмена данными, беспроводную мышку, клавиатуру, умную колонку или гарнитуру.

Отзывы о товаре Телевизор LEFF 40" DLED FHD SALUT SMART 40F690T




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LEFF
Год выпуска
2024
Комплектация
батарейка x 2 шт, документация, кабель питания, комплект крепежных элементов, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
101
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
AV, 3 x HDMI, 2 x USB
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизор Leff 40F690T черного цвета диагональю 40" подойдет для установки в комнатах площадью до 20 м?, где расстояние до экрана 1.3-2 м. ОС Салют ТВ и технология Смарт. ТВ обеспечивают доступ к интерактивному телевидению. Вы сможете ставить эфир на паузу, включать телепередачи из архива, перематывать программы. Также на телевизоре можно будет выходить в интернет через браузер, смотреть контент в онлайн-кинотеатрах, общаться в соцсетях, загружать игры. Для подключения к сети используются проводной канал LAN и беспроводная сеть Wi-Fi. Виртуальный помощник позволит управлять ТВ голосовыми командами. Телевизор Leff 40F690T интегрируется через Wi-Fi в экосистему Умный дом Sber. Это позволит использовать его как центральный хаб для управления умными устройствами: контролировать бытовые приборы, систему отопления, кондиционер, датчики управления светом, шторами. Вся информация будет видна на экране. Аудиосистема мощностью 14 Вт с поддержкой Dolby Digital проигрывает объемный звук в формате 5.1. К телевизору можно подключить цифровые ТВ приставки и аналоговые устройства: видеокамеру, старые игровые консоли. В слот CI/PCMCIA устанавливается CAM-модуль для доступа к спутниковому или кабельному телевидению. Через Bluetooth к ТВ можно подсоединить смартфон для обмена данными, беспроводную мышку, клавиатуру, умную колонку или гарнитуру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор LEFF 40" DLED FHD SALUT SMART 40F690T - по цене 16310 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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