Описание товара Телевизор TCL 32" QLED HD 32S4K-RU

Телевизор TCL 32S4K-RU — 32-дюймовая QLED-модель с разрешением HD и Smart TV на Google TV. Встроенные Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и Chromecast дополняют сетевые возможности, а два HDMI и USB позволяют подключать внешние источники и накопители.

32? QLED HD с VA-матрицей

Экран имеет разрешение 1366?768, частоту 60 Гц, яркость 300 кд/м? и контрастность 3000:1. Используется VA-матрица с Direct LED-подсветкой; поддерживается HDR в формате HLG и предусмотрен игровой режим.

Google TV, Chromecast и 8 ГБ встроенной памяти

Smart TV работает на Google TV и поддерживает Google Assistant. Для беспроводных подключений предусмотрены Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 5.0, а Chromecast используется для передачи совместимого контента на экран. Объём оперативной памяти составляет 1 ГБ, встроенной — 8 ГБ.

Два HDMI 1.4, ARC и Ethernet

Для подключения устройств доступны два HDMI 1.4 с HDMI ARC и CEC, USB Type-A 2.0, Ethernet RJ-45, разъём для наушников и цифровой S/PDIF. Телевизор также поддерживает DVB-T/T2, DVB-C и DVB-S/S2.

VESA 100?100 и вес 3,15 кг без подставки

Корпус без подставки имеет размеры 715?422?75 мм и весит 3,15 кг. Для настенного монтажа предусмотрено крепление VESA 100?100 мм; штатные ножки расположены по бокам.

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