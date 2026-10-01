Телевизор TCL 32" QLED HD 32S4K-RU
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Характеристики
Описание товара Телевизор TCL 32" QLED HD 32S4K-RU
Телевизор TCL 32S4K-RU — 32-дюймовая QLED-модель с разрешением HD и Smart TV на Google TV. Встроенные Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и Chromecast дополняют сетевые возможности, а два HDMI и USB позволяют подключать внешние источники и накопители.
32? QLED HD с VA-матрицей
Экран имеет разрешение 1366?768, частоту 60 Гц, яркость 300 кд/м? и контрастность 3000:1. Используется VA-матрица с Direct LED-подсветкой; поддерживается HDR в формате HLG и предусмотрен игровой режим.
Google TV, Chromecast и 8 ГБ встроенной памяти
Smart TV работает на Google TV и поддерживает Google Assistant. Для беспроводных подключений предусмотрены Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 5.0, а Chromecast используется для передачи совместимого контента на экран. Объём оперативной памяти составляет 1 ГБ, встроенной — 8 ГБ.
Два HDMI 1.4, ARC и Ethernet
Для подключения устройств доступны два HDMI 1.4 с HDMI ARC и CEC, USB Type-A 2.0, Ethernet RJ-45, разъём для наушников и цифровой S/PDIF. Телевизор также поддерживает DVB-T/T2, DVB-C и DVB-S/S2.
VESA 100?100 и вес 3,15 кг без подставки
Корпус без подставки имеет размеры 715?422?75 мм и весит 3,15 кг. Для настенного монтажа предусмотрено крепление VESA 100?100 мм; штатные ножки расположены по бокам.
Советы по выбору телевизора
Как выбрать подходящий по цене и качеству телевизор среди всего представленного многообразия? Опирайтесь на наши советы, которые точно облегчат ваш выбор.
- Чтобы изображение было комфортным для глаз, выбирайте диагональ в зависимости от площади комнаты: кухня — до 32 дюймов, спальня — 32-43 дюйма, гостиная — 50-65 дюймов. Для домашнего кинотеатра диагональ должна быть не менее 70 дюймов. Также можно ориентироваться на расстояние просмотра: если расстояние от зрителя до экрана 2-3 м, оптимальна диагональ 43–55 дюймов, 3-4 м — 55-65 дюймов.
- Для чёткого изображения на большом экране отдавайте предпочтение разрешению 4K. Для диагоналей до 43 дюймов достаточно Full HD.
- Если планируете смотреть фильмы и играть, важна частота обновления экрана. Чем она выше, тем комфортнее восприятие движущихся объектов. Для фильмов достаточно частоты обновления 60 Гц, для игр и динамичного контента лучше выбрать 120 Гц и выше.
- Чтобы получить максимально качественное изображение, рассмотрите типы матриц по своим предпочтениям. OLED даёт глубокий чёрный цвет и высокий контраст, QLED — яркое и насыщенное изображение, LED — оптимальный баланс цены и качества.
- Для доступа к ТВ-каналам без антенны, а также стриминговым сервисам и приложениям без дополнительных приставок, выбирайте модель с функцией Smart TV (нужен доступ в интернет).
- Чтобы улучшить качество картинки, ищите поддержку HDR10 или Dolby Vision — они усиливают визуальные впечатления за счёт увеличения контрастности, цветопередачи и яркости.
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Телевизор TCL 32S4K-RU — 32-дюймовая QLED-модель с разрешением HD и Smart TV на Google TV. Встроенные Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и Chromecast дополняют сетевые возможности, а два HDMI и USB позволяют подключать внешние источники и накопители.
32? QLED HD с VA-матрицей
Экран имеет разрешение 1366?768, частоту 60 Гц, яркость 300 кд/м? и контрастность 3000:1. Используется VA-матрица с Direct LED-подсветкой; поддерживается HDR в формате HLG и предусмотрен игровой режим.
Google TV, Chromecast и 8 ГБ встроенной памяти
Smart TV работает на Google TV и поддерживает Google Assistant. Для беспроводных подключений предусмотрены Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 5.0, а Chromecast используется для передачи совместимого контента на экран. Объём оперативной памяти составляет 1 ГБ, встроенной — 8 ГБ.
Два HDMI 1.4, ARC и Ethernet
Для подключения устройств доступны два HDMI 1.4 с HDMI ARC и CEC, USB Type-A 2.0, Ethernet RJ-45, разъём для наушников и цифровой S/PDIF. Телевизор также поддерживает DVB-T/T2, DVB-C и DVB-S/S2.
VESA 100?100 и вес 3,15 кг без подставки
Корпус без подставки имеет размеры 715?422?75 мм и весит 3,15 кг. Для настенного монтажа предусмотрено крепление VESA 100?100 мм; штатные ножки расположены по бокам.
Советы по выбору телевизора
Как выбрать подходящий по цене и качеству телевизор среди всего представленного многообразия? Опирайтесь на наши советы, которые точно облегчат ваш выбор.
- Чтобы изображение было комфортным для глаз, выбирайте диагональ в зависимости от площади комнаты: кухня — до 32 дюймов, спальня — 32-43 дюйма, гостиная — 50-65 дюймов. Для домашнего кинотеатра диагональ должна быть не менее 70 дюймов. Также можно ориентироваться на расстояние просмотра: если расстояние от зрителя до экрана 2-3 м, оптимальна диагональ 43–55 дюймов, 3-4 м — 55-65 дюймов.
- Для чёткого изображения на большом экране отдавайте предпочтение разрешению 4K. Для диагоналей до 43 дюймов достаточно Full HD.
- Если планируете смотреть фильмы и играть, важна частота обновления экрана. Чем она выше, тем комфортнее восприятие движущихся объектов. Для фильмов достаточно частоты обновления 60 Гц, для игр и динамичного контента лучше выбрать 120 Гц и выше.
- Чтобы получить максимально качественное изображение, рассмотрите типы матриц по своим предпочтениям. OLED даёт глубокий чёрный цвет и высокий контраст, QLED — яркое и насыщенное изображение, LED — оптимальный баланс цены и качества.
- Для доступа к ТВ-каналам без антенны, а также стриминговым сервисам и приложениям без дополнительных приставок, выбирайте модель с функцией Smart TV (нужен доступ в интернет).
- Чтобы улучшить качество картинки, ищите поддержку HDR10 или Dolby Vision — они усиливают визуальные впечатления за счёт увеличения контрастности, цветопередачи и яркости.
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