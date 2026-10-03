Телевизор LEFF 43" FHD 43F240T
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Характеристики
Описание товара Телевизор LEFF 43" FHD 43F240T
Телевизор Leff 43F240T черного цвета диагональю 43" подойдет для установки в помещениях площадью до 20 м?. Через тюнеры DVB-C, DVB-T2 на нем можно смотреть 20 базовых каналов. К модели подключаются цифровые ТВ-приставки и аналоговые устройства через композитный mini AV. Это могут быть игровые консоли, видеокамеры, проекторы старого образца. Также телевизор поддерживает работу с CAM-модулями. Они дают доступ к кабельному и спутниковому телевидению. В порт USB 2.0 Type-A устанавливается флеш-карта для вывода видео, фото. Разъем аудио S/PDIF нужен для подсоединения внешних аудиосистем, в том числе домашнего кинотеатра. Телевизор Leff 43F240T оснащен аудиосистемой мощностью 24 Вт с поддержкой Dolby Digital. Колонки проиграют объемный, пространственный звук в формате 5.1. Он создает эффект звучания в кинотеатре. Функция TimeShift позволяет поставить передачу на паузу и позже возобновить просмотр.
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Теги товара: 43", 43" со Смарт ТВ, без Smart-TV, 32" без Смарт ТВ
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