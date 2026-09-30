Телевизор Xiaomi TV A Pro 32 2026 QLED (L32MB-APRU)
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Характеристики
Описание товара Телевизор Xiaomi TV A Pro 32 2026 QLED (L32MB-APRU)
Откройте для себя мир развлечений с Xiaomi TV A Pro 32 2026. Наслаждайтесь ярким и четким изображением на 32-дюймовом экране, интеллектуальными функциями и удобным управлением. Идеальный выбор для небольших комнат и тех, кто ценит качество. Xiaomi TV A Pro 32 2026 — это телевизор, который позволяет насладиться кинематографическим качеством в домашних условиях. Благодаря передовым инженерным решениям и вниманию к деталям, он обеспечивает впечатляющую визуальную и звуковую глубину, делая каждую сцену живой и реалистичной. Яркий экран с квантовыми точками (QLED) передает более 1,07 млрд оттенков цветов, создавая насыщенную и естественную картинку. Встроенная технология MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation) сглаживает динамичные сцены, устраняя размытость и рывки, даже в самых напряженных моментах фильмов или спортивных трансляций. Для геймеров телевизор предлагает режим Game Boost с поддержкой HDMI 2.1, обеспечивающий частоту обновления 120 Гц. Это гарантирует плавность изображения в играх, минимальное время отклика и захватывающий игровой процесс без артефактов. Минималистичный дизайн с рамками толщиной всего 3,5 мм и гладкой металлической отделкой подчеркивает современность интерьера. Узкий профиль экрана усиливает эффект присутствия, фокусируя внимание на контенте, а не на границах дисплея. Система объемного звука поддерживает форматы Dolby Audio, DTS:X и DTS Virtual:X, создавая трехмерные звуковые сцены. Вы услышите каждый шепот, шаг и взрыв с кристальной четкостью, а мощные динамики обеспечивают насыщенные басы и детализированные высокие частоты. Интеграция с Android TV открывает доступ к тысячам приложений, фильмов и сериалов через Google Play. Умная платформа поддерживает голосовое управление, мультизадачность и синхронизацию с другими устройствами, превращая телевизор в центр вашей цифровой экосистемы. Xiaomi TV A Pro 32 2026 — это высокотехнологичный телевизор, каждый элемент которого разработан для максимального комфорта и эмоционального вовлечения.
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