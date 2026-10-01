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Телевизор LEFF 40" DLED FHD WHITE SALUT SMART 40F691T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LEFF 40" DLED FHD WHITE SALUT SMART 40F691T

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Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 40F691T - фото 1
Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 40F691T - фото 2
Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 40F691T - фото 3
Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 40F691T - фото 4
Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 40F691T - фото 5
Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 40F691T - фото 6
Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 40F691T - фото 7
Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 40F691T - фото 8
Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 40F691T - фото 9
Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 40F691T - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2024
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
40
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 40F691T - фото 1
  • Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 40F691T - фото 2
  • Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 40F691T - фото 3
  • Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 40F691T - фото 4
  • Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 40F691T - фото 5
  • Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 40F691T - фото 6
  • Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 40F691T - фото 7
  • Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 40F691T - фото 8
  • Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 40F691T - фото 9
  • Телевизор LEFF 40&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 40F691T - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 860 руб. 
Начислим 270 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750730
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор LEFF 40" DLED FHD WHITE SALUT SMART 40F691T
16 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LEFF
Год выпуска
2024
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
101.6
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI — 3, USB — 2, композитный вход — 1
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
95х60х10
Вес, кг.
7

Описание товара Телевизор LEFF 40" DLED FHD WHITE SALUT SMART 40F691T

? LED-телевизор Leff 40F691T — Smart TV с большим экраном и голосовым управлением Leff 40F691T — это современный 40-дюймовый телевизор с операционной системой Салют ТВ, который предлагает широкий функционал Smart TV, голосовое управление и возможность интеграции в систему умного дома. ? Full HD-качество изображения и насыщенный звук Разрешение Full HD обеспечивает чёткую, яркую и детализированную картинку — будь то фильмы, сериалы или ТВ-программы. Динамики мощностью 14 Вт с технологией Dolby Digital обеспечивают чистое и объёмное звучание, подходящее для любых сценариев просмотра. ? Умные функции и удобное управление Телевизор поддерживает голосовые команды через встроенного ассистента Салют, позволяя управлять контентом без пульта. Также возможна интеграция с другими умными устройствами в доме. ? Полезные дополнительные возможности Родительский контроль — для ограничения контента по возрасту Таймер сна — автоматическое отключение по времени Управление несколькими устройствами с одного пульта — для максимального удобства

Отзывы о товаре Телевизор LEFF 40" DLED FHD WHITE SALUT SMART 40F691T




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Характеристики
Бренд
LEFF
Год выпуска
2024
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
101.6
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI — 3, USB — 2, композитный вход — 1
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Беларусь
Описание
? LED-телевизор Leff 40F691T — Smart TV с большим экраном и голосовым управлением Leff 40F691T — это современный 40-дюймовый телевизор с операционной системой Салют ТВ, который предлагает широкий функционал Smart TV, голосовое управление и возможность интеграции в систему умного дома. ? Full HD-качество изображения и насыщенный звук Разрешение Full HD обеспечивает чёткую, яркую и детализированную картинку — будь то фильмы, сериалы или ТВ-программы. Динамики мощностью 14 Вт с технологией Dolby Digital обеспечивают чистое и объёмное звучание, подходящее для любых сценариев просмотра. ? Умные функции и удобное управление Телевизор поддерживает голосовые команды через встроенного ассистента Салют, позволяя управлять контентом без пульта. Также возможна интеграция с другими умными устройствами в доме. ? Полезные дополнительные возможности Родительский контроль — для ограничения контента по возрасту Таймер сна — автоматическое отключение по времени Управление несколькими устройствами с одного пульта — для максимального удобства
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LEFF 40" DLED FHD WHITE SALUT SMART 40F691T - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 16860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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