Конвектор электрический Ballu First BEC/FMR-1500
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб.
В наличии
Код товара: 750495
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2 350 руб.
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Характеристики
Бренд
Мощность обогрева
1,50 кВт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный
Длина провода, м
1.2
Рекомендуемая площадь обогрева
20 м2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х45х16
Вес, кг.
5.4
Описание товара Конвектор электрический Ballu First BEC/FMR-1500
Ballu First — серия доступных и надежных конвекторов для дома, дачи и офиса. Современный нагревательный элемент быстро прогревает помещение, механическое управление позволяет легко поддерживать комфортную температуру, а встроенные системы защиты делают эксплуатацию безопасной. В комплекте предусмотрены напольные опоры и настенный кронштейн для удобной установки. Эффективен для помещений, площадью до 20 м?.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: напольные
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Бренд
Мощность обогрева
1,50 кВт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный
Длина провода, м
1.2
Рекомендуемая площадь обогрева
20 м2
Страна производитель
Китай
Ballu First — серия доступных и надежных конвекторов для дома, дачи и офиса. Современный нагревательный элемент быстро прогревает помещение, механическое управление позволяет легко поддерживать комфортную температуру, а встроенные системы защиты делают эксплуатацию безопасной. В комплекте предусмотрены напольные опоры и настенный кронштейн для удобной установки. Эффективен для помещений, площадью до 20 м?.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: напольные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: напольные
Конвектор электрический Ballu First BEC/FMR-1500 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2350 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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