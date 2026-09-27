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Конвектор электрический Ballu First BEC/FMR-1500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор электрический Ballu First BEC/FMR-1500

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Конвектор электрический Ballu First BEC/FMR-1500 - фото 1
Конвектор электрический Ballu First BEC/FMR-1500 - фото 2
Конвектор электрический Ballu First BEC/FMR-1500 - фото 3
Конвектор электрический Ballu First BEC/FMR-1500 - фото 4
Конвектор электрический Ballu First BEC/FMR-1500 - фото 5
Конвектор электрический Ballu First BEC/FMR-1500 - фото 6
Конвектор электрический Ballu First BEC/FMR-1500 - фото 7
Конвектор электрический Ballu First BEC/FMR-1500 - фото 8
Конвектор электрический Ballu First BEC/FMR-1500 - фото 9
Конвектор электрический Ballu First BEC/FMR-1500 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Конвектор электрический Ballu First BEC/FMR-1500 - фото 1
  • Конвектор электрический Ballu First BEC/FMR-1500 - фото 2
  • Конвектор электрический Ballu First BEC/FMR-1500 - фото 3
  • Конвектор электрический Ballu First BEC/FMR-1500 - фото 4
  • Конвектор электрический Ballu First BEC/FMR-1500 - фото 5
  • Конвектор электрический Ballu First BEC/FMR-1500 - фото 6
  • Конвектор электрический Ballu First BEC/FMR-1500 - фото 7
  • Конвектор электрический Ballu First BEC/FMR-1500 - фото 8
  • Конвектор электрический Ballu First BEC/FMR-1500 - фото 9
  • Конвектор электрический Ballu First BEC/FMR-1500 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб. 
В наличии
Код товара: 750495
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Конвектор электрический Ballu First BEC/FMR-1500
2 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Мощность обогрева
1,50 кВт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный
Длина провода, м
1.2
Рекомендуемая площадь обогрева
20 м2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х45х16
Вес, кг.
5.4

Описание товара Конвектор электрический Ballu First BEC/FMR-1500

Ballu First — серия доступных и надежных конвекторов для дома, дачи и офиса. Современный нагревательный элемент быстро прогревает помещение, механическое управление позволяет легко поддерживать комфортную температуру, а встроенные системы защиты делают эксплуатацию безопасной. В комплекте предусмотрены напольные опоры и настенный кронштейн для удобной установки. Эффективен для помещений, площадью до 20 м?.



Теги товара: напольные

Отзывы о товаре Конвектор электрический Ballu First BEC/FMR-1500




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Характеристики
Бренд
Ballu
Мощность обогрева
1,50 кВт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный
Длина провода, м
1.2
Рекомендуемая площадь обогрева
20 м2
Страна производитель
Китай
Описание
Ballu First — серия доступных и надежных конвекторов для дома, дачи и офиса. Современный нагревательный элемент быстро прогревает помещение, механическое управление позволяет легко поддерживать комфортную температуру, а встроенные системы защиты делают эксплуатацию безопасной. В комплекте предусмотрены напольные опоры и настенный кронштейн для удобной установки. Эффективен для помещений, площадью до 20 м?.


Теги товара: напольные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвектор электрический Ballu First BEC/FMR-1500 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2350 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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