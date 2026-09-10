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Конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1000

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Конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
2 970 руб.  3 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 381211
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х42х13
Вес, кг.
3.3

Описание товара Конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1000

Конвектор электрический Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1000 предназначен для обогрева помещений различного типа. Нагревательный элемент Hedgehog, произведенный по запатентованной технологии. Отключение при перегреве, отключение при опрокидывании, влагозащитный корпус.

Отзывы о товаре Конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1000




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор электрический Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1000 предназначен для обогрева помещений различного типа. Нагревательный элемент Hedgehog, произведенный по запатентованной технологии. Отключение при перегреве, отключение при опрокидывании, влагозащитный корпус.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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