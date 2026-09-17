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Georgios Tsolis - Methexis (0300714256039) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Georgios Tsolis - Methexis (0300714256039) виниловая пластинка

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Georgios Tsolis - Methexis (0300714256039) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Georgios Tsolis
Альбом (сингл)
Methexis
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
В наличии
Код товара: 750275
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Georgios Tsolis - Methexis (0300714256039) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hellenic Jazz Society
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Hellenic Jazz Society
Barcode
[0300714256039]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Georgios Tsolis
Альбом (сингл)
Methexis
Жанр
Jazz
Трек-лист
Reunion, Arnold's Tune, New Life, Homage To Scarlatti, Ojos Verdes, Back Home, Perielixis, Eftopia, Camelia, Hill 731, Bop Like, Methexis
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Georgios Tsolis - Methexis (0300714256039) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Reunion, Arnold's Tune, New Life, Homage To Scarlatti, Ojos Verdes, Back Home, Perielixis, Eftopia, Camelia, Hill 731, Bop Like, Methexis

Отзывы о товаре Georgios Tsolis - Methexis (0300714256039) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Hellenic Jazz Society
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Hellenic Jazz Society
Barcode
[0300714256039]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Georgios Tsolis
Альбом (сингл)
Methexis
Жанр
Jazz
Трек-лист
Reunion, Arnold's Tune, New Life, Homage To Scarlatti, Ojos Verdes, Back Home, Perielixis, Eftopia, Camelia, Hill 731, Bop Like, Methexis
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Reunion, Arnold's Tune, New Life, Homage To Scarlatti, Ojos Verdes, Back Home, Perielixis, Eftopia, Camelia, Hill 731, Bop Like, Methexis
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Georgios Tsolis - Methexis (0300714256039) виниловая пластинка - стоимость товара 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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