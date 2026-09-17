Everlast - Eat At Whiteys (coloured) (0016998557815) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Everlast - Eat At Whiteys (coloured) (0016998557815) виниловая пластинка
Eat at Whitey's — третий сольный студийный альбом американского исполнителя Everlast, выпущенный первоначально в 2000 году. В нём приняли участие приглашенные музыканты, такие как Карлос Сантана, B-Real, Rahzel, N'Dea Davenport, Cee-Lo Green, Уоррен Хейнс и Kurupt. Издание на цветном виниле к 25-летию Альбом имел коммерческий успех и признание критиков, а через месяц после выхода получил статус «золотого» от Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA). Он достиг 20-го места в американском чарте Billboard 200 с продажами в 50 000 экземпляров. Главный сингл с альбома, «Black Jesus», достиг 15-го места в чарте Billboard Alternative Songs и 30-го места в чарте Billboard Mainstream Rock.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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