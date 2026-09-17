Top.Mail.Ru
Third Ear Band - Third Ear Band (0857661008605) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Third Ear Band - Third Ear Band (0857661008605) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Third Ear Band - Third Ear Band (0857661008605) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Third Ear Band
Альбом (сингл)
Third Ear Band
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
В наличии
Код товара: 750244
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Third Ear Band - Third Ear Band (0857661008605) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Superior Viaduct
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Superior Viaduct
Barcode
[0857661008605]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Third Ear Band
Альбом (сингл)
Third Ear Band
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Air, Earth, Fire, Water
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Third Ear Band - Third Ear Band (0857661008605) виниловая пластинка

Для многих групп кража всего оборудования стала бы катастрофой. Для Third Ear Band этот досадный инцидент 1968 года открыл путь к позитивным переменам. Лидер и перкуссионист Глен Суини воспринял кражу как знак к изменению подхода Third Ear Band, и они перешли на использование исключительно акустических инструментов. В разгар расцвета электрифицированной психоделии Суини, Пол Миннс (гобой, блокфлейта, свистки, флейты) и Ричард Кофф (скрипка, альт) пошли по индивидуальному пути, смешивая индийскую рагу с камерной музыкой – без использования электроинструментов. Дебютный альбом Third Ear Band 1969 года, Alchemy, утвердил их как торжественную и мощную силу в мировом андеграунде. На Alchemy Суини задавал устойчивый ритм на ручных барабанах, в то время как Миннс и Кофф вплетали мелизматические узоры на гобое, блокфлейте, скрипке и альте. Этот подход перешёл и ко второму альбому Third Ear Band, часто называемому Elements, поскольку названия треков были отсылают к четырём основным компонентам доктрин средневековых европейских алхимиков. На этом альбоме 1970 года Third Ear Band звучали одновременно древне и современно, но при этом они покорили хиппи своими эпическими, завораживающими джемами, намекающими на тайное знание бесконечности. Хотя Third Ear Band процветали в период расцвета западной контркультуры, на звуковом уровне они были от неё довольно сильно отчуждены. Даже такие экстравагантные современники, как Comus и Jan Dukes De Grey, звучали как поп-группы по сравнению с TEB. Не имея традиционного фронтмена или электроинструментов, Third Ear Band проложили уникальный путь, который наиболее ярко расцвёл на Elements. Длинные песни здесь льются из их умелых рук, вызывая в звуке коллективное трансцендентное звучание – гипнотический вихрь, который не качается, а скорее парит и колышется с уединённой красотой. Музыка TEB существует в вечном настоящем, в постоянном восхищении. Это уроборос органических текстур, словно спонтанно возникших в воздухе, но обладающих такой строгостью, которая наводит на мысль о долгих часах работы в лаборатории. Без электричества она каким-то образом проникает глубже в ваше сознание.

Отзывы о товаре Third Ear Band - Third Ear Band (0857661008605) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Superior Viaduct
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Superior Viaduct
Barcode
[0857661008605]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Third Ear Band
Альбом (сингл)
Third Ear Band
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Air, Earth, Fire, Water
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Для многих групп кража всего оборудования стала бы катастрофой. Для Third Ear Band этот досадный инцидент 1968 года открыл путь к позитивным переменам. Лидер и перкуссионист Глен Суини воспринял кражу как знак к изменению подхода Third Ear Band, и они перешли на использование исключительно акустических инструментов. В разгар расцвета электрифицированной психоделии Суини, Пол Миннс (гобой, блокфлейта, свистки, флейты) и Ричард Кофф (скрипка, альт) пошли по индивидуальному пути, смешивая индийскую рагу с камерной музыкой – без использования электроинструментов. Дебютный альбом Third Ear Band 1969 года, Alchemy, утвердил их как торжественную и мощную силу в мировом андеграунде. На Alchemy Суини задавал устойчивый ритм на ручных барабанах, в то время как Миннс и Кофф вплетали мелизматические узоры на гобое, блокфлейте, скрипке и альте. Этот подход перешёл и ко второму альбому Third Ear Band, часто называемому Elements, поскольку названия треков были отсылают к четырём основным компонентам доктрин средневековых европейских алхимиков. На этом альбоме 1970 года Third Ear Band звучали одновременно древне и современно, но при этом они покорили хиппи своими эпическими, завораживающими джемами, намекающими на тайное знание бесконечности. Хотя Third Ear Band процветали в период расцвета западной контркультуры, на звуковом уровне они были от неё довольно сильно отчуждены. Даже такие экстравагантные современники, как Comus и Jan Dukes De Grey, звучали как поп-группы по сравнению с TEB. Не имея традиционного фронтмена или электроинструментов, Third Ear Band проложили уникальный путь, который наиболее ярко расцвёл на Elements. Длинные песни здесь льются из их умелых рук, вызывая в звуке коллективное трансцендентное звучание – гипнотический вихрь, который не качается, а скорее парит и колышется с уединённой красотой. Музыка TEB существует в вечном настоящем, в постоянном восхищении. Это уроборос органических текстур, словно спонтанно возникших в воздухе, но обладающих такой строгостью, которая наводит на мысль о долгих часах работы в лаборатории. Без электричества она каким-то образом проникает глубже в ваше сознание.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Third Ear Band - Third Ear Band (0857661008605) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...